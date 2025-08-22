Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de Selección Colombia fichó por histórico club brasilero; ya es noticia confirmada

Jugador de Selección Colombia fichó por histórico club brasilero; ya es noticia confirmada

Reveladoras noticias llegan a tierras colombianas en las últimas horas, luego de que, desde Brasil, hayan confirmado el fichaje por uno de los futbolistas de la 'tricolor'.

Luis Sinisterra es nuevo jugador del Cruzeiro, de Brasil.
Luis Sinisterra es nuevo jugador del Cruzeiro, de Brasil.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 22, 2025 11:07 a. m.
Editado por: Gol Caracol