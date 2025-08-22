El guardado de Luis Díaz que confesó en Alemania; "he aprendido a superar la adversidad"

Bayern Múnich comienza su camino en la Bundesliga 2025/26 este viernes 22 de agosto enfrentando al Leipzig, en una Liga de Alemania que tiene una nueva estrella como el colombiano Luis Díaz, que se ha convertido en centro de atención de la prensa y ha generado, además, mucha expectativa en el campeonato de ese país, por lo que decidieron conocerlo un poco más a fondo y de la misma manera que los hinchas alemanes también sepan un poco más de 'Lucho'.

Por eso, en una entrevista para la página oficial de la Bundesliga el atacante guajiro decidió contar de su trayectoria, del duro proceso que llevó para poder cumplir su sueño como profesional.



Luis Díaz y el duro camino hasta el Bayern Múnich

En su repaso de la exitosa carrera en Europa agradeció por ya jugar en un poderoso como Liverpool y ahora estar en el más grande de Alemania, pero sin olvidarse de sus inicios.

"La verdad es que todo cambió rápido (después de Junior y Porto) y después me fui a Liverpool. Pasaron muchas cosas allí, y ahora estoy aquí, gracias a Dios. Ha sido una carrera increíble. Mirando hacia atrás, ha sido espectacular porque nunca ha sido fácil dadas las circunstancias, circunstancias muy difíciles. Pero he aprendido a aguantar y superar la adversidad. Y ahora estamos aquí. Gracias a Dios, todos estamos bien y felices", contó Luis Díaz a la página de la Bundesliga.

Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

Por la misma línea el guajiro se refirió a Barrancas, donde nació, que no es una ciudad principal y salir adelante se hace más complejo, porque hay menos recursos.

"La mentalidad allí es muy de trabajador, de luchador, porque mucha gente no tiene oportunidades de alejarse y perseguir sus sueños o hacerlos realidad. Pero siento que siempre son personas felices, con una sonrisa en la cara. Siempre intentan aguantar y ser felices con todo, sentirse cómodos, intentar salir adelante con el trabajo, arreglárselas con lo poco que tienen. Creo que eso es un poco lo que llevo conmigo de mi ciudad natal", resaltó Luis Díaz sobre la forma de ser de su lugar natal.

Para terminar, el colombiano mencionó su forma de ser en el día a día, alejado de los escándalos, de temas extra futbolísticos y centrándose en ser un profesional.

"Siempre intento ser feliz, disfrutar el momento, trabajar muy duro, que es lo más importante para alguien que quiere salir adelante: trabajar muy duro, ser muy disciplinado y confiar en Dios. Creo que eso es fundamental", dijo sobre su personalidad, que de hecho ya ha sido resaltada por varios jugadores del Bayern, quienes mencionan que siempre es muy alegre y contagia a los demás.