La exorbitante cifra que ganará Cristiano Ronaldo con su nuevo contrato con Al Nassr; hay detalles

Cristiano Ronaldo no para la marcha en su exitosa carrera en el fútbol, en la que una de sus metas es llegar a los 1.000 goles, y ya terminó su puesta a punto con sus compañeros de Al Nassr. Pero a la par de esto, también sigue acumulando fortuna, mucho más después de haber sellado su renovación con el equipo de Arabia Saudita.

En las horas previas al partido de la Supercopa de Arabia frente a Al Ahli, de este sábado a las 7 de la mañana, en el diario 'The Sun' hicieron una detallada nota en la que destacan el acuerdo firmado por el astro portugués, que es el más lucrativo de "la historia del deporte".

"El popular CR7 recibirá un sueldo de 244.5 millones de dólares por año", resaltó 'Olé' este viernes, en un acuerdo que se extenderá hasta la temporada 2027, con un devengo anual de 20.3 millones de la moneda estadounidense.

Cristiano Ronaldo, capitán y figura del Al Nassr. AFP

Las cifras que ganará Cristiano Ronaldo son impresionantes y sorprenden en el mundo entero, en donde ya se le ha hecho eco al tema.

Acá los valores:

20.3 millones de dólares al mes (más de 80 mil millones de pesos nuestros)

4.67 millones de dólares a la semana (más de 18 mil millones de pesos nuestros)

676,666 dólares diarios (más de dos mil quinientos millones de pesos nuestros)

28,194 dólares por hora (más de 112 millones nuestros)

469,90 dólares por minuto (más de millón ochocientos mil pesos nuestros)

Pero eso no es todo. Hay otro tipo de bonificaciones que igualmente son beneficiosas para el atacante, como por ejemplo "por cada gol que consiga el delantero recibirá 109 mil dólares y cerca de 55 mil por asistencia que aumentarán el 20% para el segundo año de estancia en el equipo".

De esa forma, a la par de las motivaciones personales, acordes a su personalidad competitiva y de máxima exigencia; para Cristiano Ronaldo también la cuenta bancaria seguirá engordando, en días en los que también se habló de él por un suntuoso anillo de compromiso que le entregó a Georgina Rodríguez, con quien contraerá nupcias en el mes de julio de 2026, justo después de que se termine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.