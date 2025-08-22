Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El Bayern Múnich no se conforma con Luis Díaz; quieren 'romper' el mercado con fichaje bomba

El Bayern Múnich no se conforma con Luis Díaz; quieren 'romper' el mercado con fichaje bomba

A pesar de que el guajiro ya les dio el título de la Supercopa de Alemania, en el cuadro 'bávaro' piensan hacer un último gran fichaje para pelear por todos los títulos.