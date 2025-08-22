El Bayern Múnich no se conforma con Luis Díaz; quieren 'romper' el mercado con fichaje bomba

El Bayern Múnich no abandona todavía el mercado de fichajes del fútbol europeo. Y justamente, desde ese continente se habla sobre el conjunto 'bávaro', que busca cerrar su plantilla con un jugador de ataque que les garantice más goles y asistencias.

Luis Díaz, quien anotó su primer gol este fin de semana frente al Stuttgart en la Supercopa de Alemania, recibirá así una nueva competencia en el frente ofensivo de su escuadra. Y es que, el colombiano cuenta con la confianza de su director técnico, Vincent Kompany, que lo puso como titular en el partido anterior, pero deberá luchar si quiere conservar ese puesto en las próximas jornadas; esto, siempre y cuando se cierre el fichaje 'bomba' que preparan los de Múnich.

Los informes de los periodistas desde Europa afirman que 'los rojos' están interesados en el jugador del Chelsea, Nicolas Jackson, quien no cuenta con la confianza del entrenador Enzo Maresca, y busca una salida para esta temporada. El senegalés, ex Villarreal, es objeto de interés por parte del Newcastle y Aston Villa, donde compartió con el técnico Unai Emery, por lo que el elenco 'teutón' tendrá una dura lucha si quiere contar con los servicios del jugador, que anotó en la temporada anterior 14 goles y dio 6 asistencias.

Por otra parte, otro nombre que ha sonado con fuerza para reforzar el equipo 'bávaro', según Sky Sports, es el de Jadon Sancho, quien fue jugador del Borussia Dortmund, y de esta manera, seguiría los pasos de Robert Lewandowski, que pasó del equipo 'negriamarillo' al Bayern. Sancho, el cual pertenece al Manchester United, estuvo el último tramo de su carrera en el Chelsea, donde cosechó 5 anotaciones y brindó 10 asistencias. Además, juega como extremo por banda izquierda, por lo cual sería un rival directo por hacer parte del once titular para 'Lucho' Díaz.

Luis Díaz festejando primer gol con el Bayern Múnich. Foto: AFP.

Por último, en las oficinas de Baviera se habla también de Christopher Nkunku, quien es considerado como transferible por parte del Chelsea, ya que no colmó las expectativas del equipo inglés que pagó por él 60 millones de euros en 2023. El jugador francés es recordado de buena manera en la Bundesliga, tras su paso por el Leipzig, donde fue figura. Además, sus últimas temporadas no han sido las mejores, pero ha acumulado 18 goles y 5 asistencias en su estancia en el conjunto 'blue'.

Es así como Luis Díaz podría tener un nuevo compañero en su club en las próximas semanas, aunque se espera que el colombiano sea protagonista en el Bayern, tras su buen paso por el Liverpool, en donde logró 5 títulos, fue figura en los partidos que jugó y es recordado con gran cariño.



Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich?

El Bayern jugará este viernes 22 de agosto a la 1:30 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena en la apertura de la Bundesliga 25/26, partido en el que se espera que 'Lucho' vaya desde el pitazo inicial.