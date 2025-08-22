Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 1 EN VIVO

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 1 EN VIVO

Empieza la última carrera de 3 semanas de la temporada con participación de 7 ciclistas colombianos y el danés Jonas Vingegaard como máximo favorito; las acciones irán por Caracol TV y Ditu.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 1.jpg
El inicio de la Vuelta a España 2025 se podrá ver en directo de principio a fin.
Foto: @lavuelta.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 22, 2025 10:15 a. m.