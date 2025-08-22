Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 1 EN VIVO

La Vuelta a España 2025 arranca el sábado 23 de agosto en territorio italiano con una jornada de 186,7 kilómetros entre las poblaciones de Turín y Reggia di Venaria.

Se tratará de una fracción con un único premio de montaña, de tercera categoría, ubicado en el kilómetro 70. De resto, será un camino ondulado con ascensos poco exigentes y llegada sobre terreno plano.

El trazado abre la puerta para que los embaladores que logren aguantar el ritmo del pelotón sean los que disputen la victoria del día y la primera camiseta de líder de la clasificación general.

En consecuencia, se presume que los intentos de escapada no tengan mayor éxito si se tiene en cuenta que los equipos de los velocistas harán lo posible para que la llegada sea masiva y que todo se resuelva en el esprint.

Publicidad

La partida será tomada por un amplio grupo de escaladores colombianos que se perfilan como protagonistas para las 11 etapas con final en alto que tendrá la carrera, ellos son: Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrain Victorius), Esteban Chaves (EF Educatión-EasyPost), Sergio Andrés Higuita (XDS Astana), Harold Tejada (XDS Astana) y el juvenil debutante Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL).

Las 3 primeras jornadas serán en la región del Piamonte, norte de Italia, mientras que una fracción más se efectuará en Francia, otras 2 será en Andorra y el resto, en suelo español.

Publicidad

Entre los favoritos al título aparecen el danés Jonas Vingegaaard (Visma-Lease a Bike), el portugués Joao Almeida (UAE Emirates) y el local Juan Ayuso (UAE Emirates).

Las acciones de la jornada inaugural, se podrán ver en directo en Colombia a través se señal abierta de televisión y vía web.



Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 1

La transmisión se podrá observar desde las 6:30 de la mañana en Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 1 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: sábado 23 de agosto

⦁ Trayecto: 186,7 km (Turín y Reggia di Venaria, Italia)

⦁ Perfil: plano

⦁ Hora en Canal Caracol: 6:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 6:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 6:30 a. m.

