Carlos Andrés Gómez sufrió una patada temeraria en Boca Juniors vs Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez dio de qué hablar en La Bombonera, en la victoria 0-1 de Vasco da Gama sobre Boca Juniors. Además de su asistencia para el gol de Adson y de ser expulsado por empujar al árbitro, sufrió una infracción que dividió opiniones.

Cuando transcurría el minuto 8', el delantero colombiano se hizo con el balón, Milton Delgado fue a marcarlo y le puso los taches a la altura del talón. De inmediato, cayó al suelo y se retorció de dolor. El árbitro decidió solo mostrar amarilla y muchos aficionados, en redes sociales, se quejaron, afirmando que era para tarjeta roja.

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Así fue la dura falta sobre Carlos Andrés Gómez en Boca Juniors vs Vasco da Gama

EL PRIMER AMONESTADO DEL PARTIDO: Milton Delgado vio la amarilla ante Vasco por este pisotón. ¿Era para más?



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