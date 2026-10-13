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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez sufrió una patada temeraria en Boca Juniors vs Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez sufrió una patada temeraria en Boca Juniors vs Vasco da Gama

Una de las polémicas que se presentó, en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, tuvo como protagonista a Carlos Andrés Gómez, quien estuvo cerca de sufir una lesión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano de Vasco da Gama, en el partido contra Boca Juniors por Copa Sudamericana
Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano de Vasco da Gama, en el partido contra Boca Juniors por Copa Sudamericana
AFP

Carlos Andrés Gómez dio de qué hablar en La Bombonera, en la victoria 0-1 de Vasco da Gama sobre Boca Juniors. Además de su asistencia para el gol de Adson y de ser expulsado por empujar al árbitro, sufrió una infracción que dividió opiniones.

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Cuando transcurría el minuto 8', el delantero colombiano se hizo con el balón, Milton Delgado fue a marcarlo y le puso los taches a la altura del talón. De inmediato, cayó al suelo y se retorció de dolor. El árbitro decidió solo mostrar amarilla y muchos aficionados, en redes sociales, se quejaron, afirmando que era para tarjeta roja.

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