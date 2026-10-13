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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Impresionante atajada de Álvaro Montero; evitó que la derrota con Vasco da Gama fuera peor

Impresionante atajada de Álvaro Montero; evitó que la derrota con Vasco da Gama fuera peor

Boca Juniors fue sorprendido en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y el arquero, Álvaro Montero, fue gran protagonista bajo los tres palos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Álvaro Montero, guardameta de Boca Juniors, en el partido contra Vasco da Gama
Álvaro Montero, guardameta de Boca Juniors, en el partido contra Vasco da Gama
AFP

Duelo de colombianos en la semifinal de la Copa Sudamericana. Por un lado, Álvaro Montero y Sebastián Villa, en Boca Juniors, y, por el otro, apareció Carlos Andrés Gómez, en Vasco da Gama. Finalmente, fue victoria para el conjunto brasileño, por 0-1, en La Bombonera, pero la diferencia pudo haber sido más amplia de no ser por el guardameta 'cafetero'.

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Álvaro Montero se lució bajo los tres palos y una de las atajadas más destacadas se presentó cuando tan solo iban cuatro minutos, exigiéndose al máximo, rozando el balón con los dedos para evitar que las redes se inflaran.

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