Impresionante atajada de Álvaro Montero; evitó que la derrota con Vasco da Gama fuera peor

Duelo de colombianos en la semifinal de la Copa Sudamericana. Por un lado, Álvaro Montero y Sebastián Villa, en Boca Juniors, y, por el otro, apareció Carlos Andrés Gómez, en Vasco da Gama. Finalmente, fue victoria para el conjunto brasileño, por 0-1, en La Bombonera, pero la diferencia pudo haber sido más amplia de no ser por el guardameta 'cafetero'.

Álvaro Montero se lució bajo los tres palos y una de las atajadas más destacadas se presentó cuando tan solo iban cuatro minutos, exigiéndose al máximo, rozando el balón con los dedos para evitar que las redes se inflaran.

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Vea la atajada de Álvaro Montero con Boca Juniors vs Vasco da Gama por Copa Sudamericana

¡AVISÓ VASCO! Bruno Duarte remató tras un mal despeje en el fondo de Boca y Montero se lució para evitar el gol del conjunto brasileño en el arranque del partido.



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