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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vasco da Gama, con Carlos Andrés Gómez como protagonista, 'dio el golpe'; 0-1 sobre Boca Juniors

Vasco da Gama, con Carlos Andrés Gómez como protagonista, 'dio el golpe'; 0-1 sobre Boca Juniors

En la ida de la semifinal de Copa Sudamericana, Vasco da Gama firmó la victoria en La Bombonera, gracias a una asistencia de Carlos Andrés Gómez, quien también fue expulsado.

Por: EFE
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Carlos Andrés Gómez, jugador de Vasco da Gama, en el partido contra Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026
Carlos Andrés Gómez, jugador de Vasco da Gama, en el partido contra Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026
AFP

Vasco da Gama consiguió este martes una valiosa victoria por 0-1 ante Boca Juniors en ‘La Bombonera’ de Buenos Aires, y tomó una ventaja importante de cara a la definición de esta serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

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Con un solitario gol de Adson (m.25), Vasco da Gama logró sacar ventaja en la búsqueda del pase a la final del torneo, que se jugará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia).

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El cupo a la final se definirá el martes próximo, en principio, en Río de Janeiro.

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Vasco da Gama comenzó mejor el partido con la circulación del balón entre Alan Lescano, Adson y el colombiano Carlos Andrés Gómez, ante un Boca que apostó por la velocidad de su juvenil Leonel Flores en sociedad con Calvos Palacios para abastecer al ecuatoriano Ender Valencia.

Ese mejor arranque de la visita quedó plasmado en el marcador en el minuto 25 cuando Adson aprovechó un centro de Carlos Gómez para anticiparse a Facundo Herrera y marcar la apertura del marcador con un certero cabezazo cruzado.

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Desde allí Vasco se mostró con administración de balón y comenzó a jugar con la desesperación de un rival que tenía imprecisiones en Flores, falta de precisión en Palacios y poca intervención de Williams Alarcón.

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Los cortocircuitos, sumado a las precauciones que el técnico Pedro Emanuel tomó por los laterales para tomar las subidas de Leandro Lozano y Lautaro Blanco dejaron a Boca sin ideas para buscar el empate.

En el segundo tiempo si bien Rodolfo Arruabarrena movió el banquillo con los ingresos de Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel, la acción que cambió la dinámica del partido fue la expulsión de Carlos Andrés Gómez en el minuto 63 por empujar al árbitro chileno Piero Maza tras recibir amarilla.

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A partir de allí, Boca buscó una y otra vez el empate con centros cruzados y desbordes que encontraron muy buenas respuestas del portero Léo Jardim y también solidez de la línea de fondo de Vasco, fundamentalmente de Alan Saldivia y Robert Renan.

Sobre el final Boca tuvo para empatar el partido pero no pudo y Vasco da Gama se llevó por primera vez en tres presentaciones un triunfo de La Bombonera para soñar con ser el quinto equipo brasileño en lograr el título de la Copa Sudamericana tras los dos de Athletico Paranense y los restantes de São Paulo, Internacional de Porto Alegre y Chapecoense.

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Para Boca ahora quedará esperar el choque de vuelta y tratar de remontar una serie que está cuesta arriba, para soñar con su tercera Copa Sudamericana tras las conseguidas en 2004 y 2005.

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