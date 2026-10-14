Celta de Vigo vs. Juventus, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de la Europa League

El regreso de Iago Aspas, tras un mes sin jugar por una lesión muscular, rearma al Celta para el desafío que supondrá la visita este jueves del Juventus a Balaídos, donde los de Claudio Giráldez buscarán su segunda victoria del curso para no complicar su futuro en la Liga Europa.

El inesperado tropiezo ante el Omonia de Chipre redobla la exigencia del equipo gallego en su reencuentro con el Juventus, 26 años después de que el celtismo celebrase la noche más histórica de su equipo en Europa con la goleada (4-0) al conjunto que entonces dirigía Carlo Ancelotti en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA.

Publicidad

Aquel Celta de Víctor Fernández destrozó a la ‘Vecchia Signora’ con su fútbol, liderado por el ruso Alexander Mostovoi. Su sucesor, Iago Aspas, el futbolista más determinante en la historia del club celeste, busca ahora repetir aquella gesta en la temporada de su despedida del fútbol profesional.

Publicidad

El capitán celeste apunta a la titularidad en la línea de ataque, donde las bajas de última hora de Borja Iglesias y Pablo Durán forzarán la continuidad de Ferran Jutglá en punta, con más opciones para Williot Swedberg que Hugo Álvarez de ocupar el costado izquierdo.



El uruguayo Sebastián Cáceres y Javi Rodríguez también optan al once en la defensa, al igual que Sergio Carreira en la banda izquierda. La gran duda está en si Ionut Radu se mantiene en la portería o entra el turco Altay Bayindir, quien todavía no ha tenido minutos en partido oficial.

El equipo de Luciano Spalletti llega a Vigo después de empatar 1-1 ante el Cagliari en la Serie A, un resultado que frenó su continuidad a la victoria anterior frente al Atalanta. En liga, la 'Vecchia Signora' cosechó tres victorias, dos empates y una derrota, y se sitúa sexta en la clasificación.

Publicidad

El último partido dejó una imagen bastante clara de las virtudes y los problemas del conjunto turinés, ya que tras tener el control del balón y buscar la portería rival durante buena parte del encuentro, le costó encontrar espacios y generar ocasiones claras.

El Juventus también llega respaldado por su contundente estreno en la Europa League. En la primera jornada, disputada el 17 de septiembre, goleó por 5-0 al NEC Nijmegen en el Allianz Stadium, en un partido que dejó una de sus mejores imágenes ofensivas de la temporada.

Publicidad

Pese a las dudas que dejó en su último compromiso, el Juventus es uno de los rivales de mayor entidad a los que se enfrenta el Celta en esta fase de la competición europea.

El conjunto italiano cuenta con una plantilla con recursos en todas sus líneas y jugadores capaces de marcar diferencias, tanto por su calidad individual como por su presencia física.

Publicidad

El club 'bianconero' cuenta con opciones para reaccionar durante los partidos, uno de los aspectos que deberá tener en cuenta el Celta, pues dispone de alternativas en el banquillo y puede elevar el ritmo en los minutos finales, si bien también está mostrando dificultades para aprovechar su dominio.

La falta de acierto es uno de los lastres que arrastra el conjunto turinés, y la definición es uno de los aspectos que el equipo necesita mejorar, una cuestión que puede resultar importante en un partido europeo en el que los errores suelen tener un coste mayor.

Publicidad

Hora y dónde ver Celta de Vigo vs. Juventus

Fecha: jueves 15 de octubre.

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Abanca Balaídos.

Transmisión: ESPN - Disney.