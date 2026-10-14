Partidos EN VIVO HOY 14 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero ofrece partidazos. Hay actividad en la fase de liga de la Champions League, y este día juegan Real Madrid, que visita a la Roma, y el Betis del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa.
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Además, de clásico en la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Medellín, y del 'primer round' entre Fluminense y Palmeiras por la ida de la semifinal en la Copa Libertadores, y también hay acción en la Liga BetPlay.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 14 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 14 de octubre del 2026:
|Hora (COL)
|Equipos
|Liga / Torneo
|Canales de Transmisión
|11:45 a.m.
|LASK Linz vs Liverpool
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|11:45 a.m.
|Feyenoord vs Como 1907
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|2:00 p.m.
|Lincoln City vs West Ham
|Championship
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Slovan Bratislava vs Stuttgart
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|2:00 p.m.
|Aston Villa vs Fenerbahçe
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:00 p.m.
|Roma vs Real Madrid
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|Manchester City vs Paris Saint-Germain
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|2:00 p.m.
|Real Betis vs FC Porto
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 7
|2:00 p.m.
|Shakhtar Donetsk vs AEK FC
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 6
|4:30 p.m.
|Junior vs Deportivo Pereira
|Liga BetPlay
|Win
|5:00 p.m.
|Real Soacha Cundinamarca vs Bogotá
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|5:00 p.m.
|Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ Premium, ESPN
|5:00 p.m.
|Sarmiento vs River Plate
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, ESPN 2
|6:30 p.m.
|CF Montréal vs Atlanta United
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|FC Cincinnati vs New England Revolution
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Inter de Miami CF vs New York City
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Toronto FC vs Orlando City
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Columbus Crew vs Charlotte FC
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Santa Fe vs Jaguares FC
|Liga BetPlay
|APLAZADO
|6:30 p.m.
|DC United vs New York Red Bulls
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Fluminense vs Palmeiras
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN
|7:30 p.m.
|St. Louis City SC vs Vancouver Whitecaps
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Nashville SC vs Sporting Kansas City
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Chicago Fire vs Philadelphia Union
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|FC Dallas vs Seattle Sounders
|MLS
|Apple TV
|8:30 p.m.
|Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes
|MLS
|Apple TV
|8:30 p.m.
|Colorado Rapids vs Minnesota United
|MLS
|Apple TV
|8:30 p.m.
|Atlético Nacional vs Medellín
|Copa BetPlay
|Win
|9:30 p.m.
|San Diego FC vs Houston Dynamo
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Los Angeles Football Club vs Austin FC
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers
|MLS
|Apple TV