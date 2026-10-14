Partidos EN VIVO HOY 14 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero ofrece partidazos. Hay actividad en la fase de liga de la Champions League, y este día juegan Real Madrid, que visita a la Roma, y el Betis del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa.

Además, de clásico en la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Medellín, y del 'primer round' entre Fluminense y Palmeiras por la ida de la semifinal en la Copa Libertadores, y también hay acción en la Liga BetPlay.

Publicidad

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 14 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Publicidad

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 14 de octubre del 2026:

Hora (COL) Equipos Liga / Torneo Canales de Transmisión