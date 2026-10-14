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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 14 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 14 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 14 de octubre, con acción en la Champions League, en la Copa Libertadores y clásico paisa en la Copa BetPlay. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Atlético Nacional juega este miércoles en la Copa BetPlay.
Atlético Nacional juega este miércoles en la Copa BetPlay.
Foto: Colprensa

Este miércoles, el calendario futbolero ofrece partidazos. Hay actividad en la fase de liga de la Champions League, y este día juegan Real Madrid, que visita a la Roma, y el Betis del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa.

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Además, de clásico en la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Medellín, y del 'primer round' entre Fluminense y Palmeiras por la ida de la semifinal en la Copa Libertadores, y también hay acción en la Liga BetPlay.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 14 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 14 de octubre del 2026:

Hora (COL)EquiposLiga / TorneoCanales de Transmisión
11:45 a.m.LASK Linz vs LiverpoolChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
11:45 a.m.Feyenoord vs Como 1907Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.Bodø/Glimt vs Borussia DortmundChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m.Lincoln City vs West HamChampionshipDisney+ Premium
2:00 p.m.Slovan Bratislava vs StuttgartChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m.Aston Villa vs FenerbahçeChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
2:00 p.m.Roma vs Real MadridChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.Manchester City vs Paris Saint-GermainChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
2:00 p.m.Real Betis vs FC PortoChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 7
2:00 p.m.Shakhtar Donetsk vs AEK FCChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 6
4:30 p.m.Junior vs Deportivo PereiraLiga BetPlayWin
5:00 p.m.Real Soacha Cundinamarca vs BogotáTorneo BetPlayWin YouTube
5:00 p.m.Atlético Mineiro vs Montevideo City TorqueCopa SudamericanaDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ Premium, ESPN
5:00 p.m.Sarmiento vs River PlatePrimera División ArgentinaDisney+ Premium, ESPN 2
6:30 p.m.CF Montréal vs Atlanta UnitedMLSApple TV
6:30 p.m.FC Cincinnati vs New England RevolutionMLSApple TV
6:30 p.m.Inter de Miami CF vs New York CityMLSApple TV
6:30 p.m.Toronto FC vs Orlando CityMLSApple TV
6:30 p.m.Columbus Crew vs Charlotte FCMLSApple TV
6:30 p.m.Santa Fe vs Jaguares FCLiga BetPlayAPLAZADO
6:30 p.m.DC United vs New York Red BullsMLSApple TV
7:30 p.m.Fluminense vs PalmeirasCopa LibertadoresDisney+ Premium, ESPN
7:30 p.m.St. Louis City SC vs Vancouver WhitecapsMLSApple TV
7:30 p.m.Nashville SC vs Sporting Kansas CityMLSApple TV
7:30 p.m.Chicago Fire vs Philadelphia UnionMLSApple TV
7:30 p.m.FC Dallas vs Seattle SoundersMLSApple TV
8:30 p.m.Real Salt Lake vs San Jose EarthquakesMLSApple TV
8:30 p.m.Colorado Rapids vs Minnesota UnitedMLSApple TV
8:30 p.m.Atlético Nacional vs MedellínCopa BetPlayWin
9:30 p.m.San Diego FC vs Houston DynamoMLSApple TV
9:30 p.m.Los Angeles Football Club vs Austin FCMLSApple TV
9:30 p.m.Los Angeles Galaxy vs Portland TimbersMLSApple TV
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