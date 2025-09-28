Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Colombia, noticia en América 4-1 Pumas: autogol de Álvaro Angulo y gol de José Zúñiga

Colombia, noticia en América 4-1 Pumas: autogol de Álvaro Angulo y gol de José Zúñiga

En la noche de sábado el América consiguió tres puntos en la Liga MX, con participación colombiana. Uno en propia puerta de Angulo y un golazo de su delantero Zúñiga.

Por: EFE
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
José Zúñiga
José Zúñiga celebra gol con el América de México - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad