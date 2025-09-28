Síguenos en::
Selección Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO: hora y TV del debut en el Mundial Sub-20 2025

Selección Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO: hora y TV del debut en el Mundial Sub-20 2025

Este lunes 29 de septiembre comienza el camino para la Selección Colombia juvenil en el certamen orbital de la FIFA, en Chile. Agéndese para ver este compromiso por Gol Caracol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de sept, 2025
Selección Colombia Sub-20: estas sin las figuras que lleva al Mundial de 2025.jpg
Selección Colombia Sub-20 va con sus propias estrellas al Mundial 2025.
Foto: FCF.

