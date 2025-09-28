Selección Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO: hora y TV del debut en el Mundial Sub-20 2025

Publicidad
La Selección Colombia comenzará su camino en el Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 este lunes 29 de septiembre enfrentándose a Arabia Saudita, en la primera fecha del grupo F, donde también comparte con Noruega y Nigeria.
Los dirigidos por el técnico César Torres deberán comenzar con pie derecho el certamen orbital en Chile, para ir perfilando una clasificación a octavos de final, con el objetivo de igualar o mejorar la mejor presentación de la ‘tricolor’ en este torneo, que ha sido un tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos (2005).
Fecha: 29 de septiembre de 2025
Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Fiscal de Talca (Chile)
Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol
Los partidos de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025 se podrán ver, como siempre, con el sello de Gol Caracol, con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet y con toda la información de primera mano desde Chile con nuestro enviado especial Eduardo Ahumada.
Con figuras como Jordan Barrera, Neyser Villarreal, Emilio Aristizábal, Oscar Perea, Yeimar Mosquera, entre otros, hay ilusión de una buena presentación de los dirigidos por el técnico César Torres.
En sus más recientes partidos preparatorios antes de encarar el Mundial Sub-20, la Selección Colombia derrotó 3-2 a México y empató 1-1 con Paraguay. Además, en otros compromisos meses anteriores empató 0-0 con Panamá, perdió 1-0 con Estados Unidos, le ganó 3-1 a Noruega y casualmente el 4 de junio del presente año se midió a Arabia Saudita, al que derrotó 2-1, y que ahora será su rival en la primera fecha del torneo juvenil de la FIFA.
Fecha 1
Colombia vs Arabia Saudita
Lunes 29 de septiembre
Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Fiscal de Talca (Chile)
Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol
Fecha 2
Colombia vs Noruega
Jueves 2 de octubre
Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Fiscal de Talca (Chile)
Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol
Fecha 3
Colombia vs Nigeria
Domingo 5 de octubre
Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Fiscal de Talca (Chile)
Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol
Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
Luis Mena Padilla – Atlético Huila
Simón García Valero – Atlético Nacional
Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
Kener González Mosquera – América de Cali
Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
José Cavadía Pedraza – América de Cali
Joel Romero – América de Cali
Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
Joel Canchimbo Morales – Junior FC
Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF