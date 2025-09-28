Selección Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO: hora y TV del debut en el Mundial Sub-20 2025

La Selección Colombia comenzará su camino en el Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 este lunes 29 de septiembre enfrentándose a Arabia Saudita, en la primera fecha del grupo F, donde también comparte con Noruega y Nigeria.

Los dirigidos por el técnico César Torres deberán comenzar con pie derecho el certamen orbital en Chile, para ir perfilando una clasificación a octavos de final, con el objetivo de igualar o mejorar la mejor presentación de la ‘tricolor’ en este torneo, que ha sido un tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos (2005).



Selección Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO; hora y dónde ver el partido por TV:

Fecha: 29 de septiembre de 2025

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

Los partidos de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025 se podrán ver, como siempre, con el sello de Gol Caracol, con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet y con toda la información de primera mano desde Chile con nuestro enviado especial Eduardo Ahumada.

Selección Colombia Sub-20 FCF

Con figuras como Jordan Barrera, Neyser Villarreal, Emilio Aristizábal, Oscar Perea, Yeimar Mosquera, entre otros, hay ilusión de una buena presentación de los dirigidos por el técnico César Torres.

Publicidad

En sus más recientes partidos preparatorios antes de encarar el Mundial Sub-20, la Selección Colombia derrotó 3-2 a México y empató 1-1 con Paraguay. Además, en otros compromisos meses anteriores empató 0-0 con Panamá, perdió 1-0 con Estados Unidos, le ganó 3-1 a Noruega y casualmente el 4 de junio del presente año se midió a Arabia Saudita, al que derrotó 2-1, y que ahora será su rival en la primera fecha del torneo juvenil de la FIFA.



¿Cuándo juega la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025?

Fecha 1

Colombia vs Arabia Saudita

Lunes 29 de septiembre

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

Fecha 2

Colombia vs Noruega

Jueves 2 de octubre

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

Publicidad

Fecha 3

Colombia vs Nigeria

Domingo 5 de octubre

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

Jugadores convocados de Selección Colombia para Mundial Sub-20:

Así le irá a la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial 2025, según la IA. Foto: FCF.

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF

Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América de Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadía Pedraza – América de Cali

Joel Romero – América de Cali

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)

Joel Canchimbo Morales – Junior FC

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF