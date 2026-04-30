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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / VIDEO: Sebastián Villa se dijo de todo, en pelea con compañero de Independiente Rivadavia

VIDEO: Sebastián Villa se dijo de todo, en pelea con compañero de Independiente Rivadavia

El colombiano protagonizó 'picante' momento junto a Matías Fernández, quien también le dejó sus fuertes palabras a Villa en pleno terreno de juego. ¡Los tuvieron que separar!

Por: AFP
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Sebastián Villa en discusión con Matías Fernández, por duelo de Libertadores.
Sebastián Villa en discusión con Matías Fernández, por duelo de Libertadores.
Foto: Pantallazo de X.

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