VIDEO: Sebastián Villa se dijo de todo, en pelea con compañero de Independiente Rivadavia

En el mejor año de su historia, el superlíder del fútbol argentino, Independiente Rivadavia de Mendoza, completó puntaje perfecto al golear este jueves a La Guaira de Venezuela, un debut que sigue dejando bocas abiertas en una Copa Libertadores 2026 que espera el duelo de excampeones entre Corinthians y Peñarol.

La cuenta la abrió de cabeza para la Lepra su goleador, Álex Arce (27’), luego de un bello centro parabólico de Matías Fernández.

Sin embargo, en el primer ataque de La Guaira, a los 32’, tras un tiro de esquina que quedó huérfano en el área, Guillermo Ortiz marcó un empate que solo consiguió espabilar al cuadro mendocino.

Justo antes del primer tiempo, el colombiano Sebastián Villa desbordó con su sello característico y recibió una falta dentro del área que transformó en el 2-1. Lejos de aflojar, en la siguiente jugada el propio cafetero robó una pelota en salida que luego sirvió para el segundo de Arce y tercero del local.



En el 64’, Arce se ganó el derecho a llevarse la pelota a casa con un remate de cabeza en el borde del área tras desborde y centro de, quién si no, Villa, que mantiene la ilusión de ser incluido en la lista de Colombia para el Mundial 2026.

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No obstante, a eso de los 68, se presentó polémica y 'picante' situación en la cancha, cuando Matías Fernández le empezó a decir de todo al 'cafetero' por algo que no le gustó en la cancha. Evidentemente, el colombiano no se dejó y protagonizaron tensa pelea, que requirió intervención de sus compañeros, para separarlos.

Al final, la situación se pudo controlar, pero el video se volvió tendencia en redes sociales.

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EXCELENTE AMBIENTE LABORAL 👍 pic.twitter.com/LRM5Tuee6G — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) April 30, 2026

Invitado a la Libertadores de este año como campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia venía de golear 5-1 a Gimnasia y Esgrima en el clásico de Mendoza y, como líder de la tabla anual, sigue demostrando que su rendimiento "no tiene techo", como dijo su entrenador, Alfredo Berti, en la previa copera.

A la espera del juego de Corinthians, Independiente Rivadavia es el único equipo con puntaje perfecto en tres jornadas entre Copa Libertadores y Sudamericana.

