Copa Libertadores 2025 tendría campeón y hasta subcampeón colombiano, habrá bandera en la final

Pese a que la Copa Libertadores 2025 está en plenas semifinales y no hay equipos colombianos en esa instancia, hay nutrida presencia de jugadores ‘cafeteros’ entre los aspirantes al título.

De hecho, en 3 de los 4 clubes que aún están vivos en la competición hay futbolistas de Colombia, lo que hace suponer que el título podría terminar siendo alzado por alguno de ellos.

Es más, el único conjunto que no tiene ‘cafeteros’ en sus filas es el que está más lejos de ir a la final, si se tienen en cuenta los resultados de los encuentros de ida.

Lo particular es que todavía no se sabe en donde se llevará cabo el partido único por el título, que en principio estaba programado para el miércoles 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.



La situación de orden público en suelo ‘inca’ luego de la destitución de la presidenta Dina Boluarte tiene a las autoridades evaluando la posibilidad de cambio de sede para la final, ya que José Perí, mandatario interino, decretó el estado de emergencia por 30 días en la capital del país.

Por ello, suenan como alternativas para esa definición los estadios Mané Garincha, de Brasilia, Brasil; Monumental, de Buenos Aires, Argentina; y 'la Olla', de Asunción, Paraguay.



Copa Libertadores tendría campeón y subcampeón colombianos

La presencia ‘cafetera’ en la final está asegurada si se tiene que en la primera semifinal cada equipo tiene su propio colombiano: Flamengo de Brasil, con Jorge Carrascal, y Racing de Argentina, con Duván Vergara. Esta serie finalizó 1-0 a favor de los ‘cariocas’ en Río de Janeiro, donde el gol fue de Carrascal.

Entre tanto, en la otra llave, Liga de Quito, de Ecuador, que cuenta con el delantero antioqueño Jeison Medina, puso in pie en la final tras superar 3-0 en el primer duelo a Palmeiras de Brasil, único plantel en competencia que no posee colombianos.

Semifinales de Copa Libertadores:

⦁ Partidos de ida

Flamengo (BRA) 1-0 Racing (ARG)

Liga de Quito (ECU) 3-0 Palmeiras (BRA)

⦁ Partidos de vuelta

Octubre 29: Racing vs. Flamengo

Octubre 30: Palmeiras vs. Liga de Quito

Colombianos semifinalistas en Libertadores 2025:

- Flamengo: Jorge Carrascal

- Racing: Duván Vergara

- Liga de Quito: Jeison Medina

- Palmeiras: no tiene