Gol Caracol  / A Lima le quitarían la final de la Copa Libertadores 2025: la capital de otro país ya se postuló

Debido al conflicto social y político en Perú, la Conmebol tiene en mente cambiar la sede de la final de Copa Libertadores 2025. En Copa Sudamericana se vieron obligados a hacer lo mismo.

Por: AFP
Actualizado: 23 de oct, 2025
Estadio Monumental U.
Estadio Monumental U.
Getty Images.

