"A Jorge Carrascal no lo intimidaron 71 mil hinchas de Flamengo cantando" y Racing ni lo vio

Jorge Carrascal llegó a Flamengo como una de las grandes contrataciones para la vigente temporada y está respondiendo. Ya acumula 510 minutos en cancha, repartidos en 12 partidos, entre el Brasileirao y la Copa Libertadores, marcando dos goles y brindando cuatro asistencias. Justamente, su más reciente anotación ocurrió en el certamen continental.

El colombiano fue el autor del único gol, en el triunfo 1-0 sobre Racing, por la ida de las semifinales en el estadio Maracaná. Razón por la que los elogios no se han hecho esperar y desde Brasil le dedicaron una publicación completa en el portal 'Globo Esporte'. Dicho artículo lo titularon: "Carrascal pasó de la sorpresa a la certeza y lideró a su equipo".

"Jorge Carrascal no sintió la más mínima incomodidad en su primer partido de Libertadores con 'Fla'. Los más de 71.000 cánticos no lo intimidaron, al contrario, impulsaron una actuación estelar, culminada con gol. El volante ofensivo rindió bien en cualquiera de las cuatro posiciones de ataque, desplazándose con soltura y adaptándose a sus compañeros", afirmaron.

Hasta Filipe Luís habló del 'cafetero'. "Carrascal encajaba perfectamente en mi plan de juego, donde podíamos perjudicar la defensa de Racing, y esto se debió a su posición en la primera parte. Y considerando también una posible sustitución en la segunda mitad, para que Lino pudiera cansar al lateral, con el partido más abierto; así fue como todo funcionó mejor", dijo.



Ahora, no todo fue 'color de rosa' en Flamengo. El brasileño Pedro sufrió una fractura en el antebrazo y es duda para el partido de vuelta, previsto para la próxima semana en Avellaneda.

Jorge Carrascal festejando gol con Flamengo, en Copa Libertadores. Foto: AFP.

Pedro, que en la actual temporada disputa con el uruguayo, Giorgian de Arrascaeta, el título de mayor anotador del conjunto brasileño, sufrió un golpe en un choque con el argentino Santiago Sosa al comienzo del segundo tiempo y tuvo que ser sustituido 20 minutos después debido a fuertes dolores.

El delantero fue sometido a exámenes, tras abandonar el estadio Maracaná de Río de Janeiro, que constataron la fractura. El futbolista fue diagnosticado con una "fractura sin desvío en el cúbito" del antebrazo derecho, según un comunicado del club, el más popular de Brasil.

Flamengo informó en la nota que Pedro será sometido a exámenes más detallados para definir el tratamiento y el plan de recuperación, pero no aclaró si el atacante será baja para los próximos partidos. Fuentes del equipo médico del club, citadas por la prensa, dijeron que la fractura no requiere una cirugía y que puede tratarse con la inmovilización del antebrazo.