DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior  / "A Jorge Carrascal no lo intimidaron 71 mil hinchas de Flamengo cantando" y Racing ni lo vio

"A Jorge Carrascal no lo intimidaron 71 mil hinchas de Flamengo cantando" y Racing ni lo vio

Desde Brasil no paran los elogios para el colombiano, Jorge Carrascal, quien fue figura de Flamengo en la victoria sobre Racing, por la Copa Libertadores 2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Jorge Carrascal, futbolista colombiano, en la ida de la semifinal de Copa Libertadores, entre Flamengo y Racing
Jorge Carrascal, futbolista colombiano, en la ida de la semifinal de Copa Libertadores, entre Flamengo y Racing
