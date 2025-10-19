Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / A Luis Díaz lo elogian en Bayern Múnich; le 'llueven' aplausos por importante cualidad

A Luis Díaz lo elogian en Bayern Múnich; le 'llueven' aplausos por importante cualidad

El guajiro nuevamente es centro de atención en territorio alemán, donde muchos lo elogian, aplauden y más, debido a su destacado desempeño con los 'bávaros'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 19 de oct, 2025
Luis Díaz celebrando su segundo gol frente al Eintracht Frankfurt
Luis Díaz celebrando su segundo gol frente al Eintracht Frankfurt
AFP

