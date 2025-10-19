A Luis Díaz lo elogian en Bayern Múnich; le 'llueven' aplausos por importante cualidad

A Luis Díaz le siguen lloviendo elogios en territorio alemán, debido a su gran presente con el Bayern Múnich en este inicio de temporada, en el que va ‘volando’ por la Bundesliga y ha tenido importante inicio en lo que respecta a la Champions League.

Y justo, después de la victoria contra el Borussia Dortmund, al guajiro le han llegado destacados mensajes de propios y extraños, en el que le valoran todo su potencial y cualidades, tanto en ataque como en defensa.

Uno de ellos, fue su compañero Dayot Upamecano, quien no dudó en resaltar las grandes virtudes del guajiro, dejando claro que están más que encantados con el aporte en defensa que hace el colombiano en el equipo ‘bávaro’.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, tras su partido contra Werder Bremen, por la Bundesliga AFP

"Demostramos que somos un equipo porque en el segundo tiempo tuvimos que defender juntos. Es algo magnífico ver a Luis Díaz y Harry Kane como defensores, ayudando al minuto 80. Esperamos poder seguir en este camino", resaltó el futbolista de Bayern Múnich, destacando al oriundo de Barrancas.



Pero eso no fue todo, pues el mismo Harry Kane también dejó un par de palabras hacia el colombiano, quien es la sensación en el fútbol alemán, ya que, en menos de seis meses, ha logrado adaptarse casi que a la perfección, del clima, cultura y esquema del equipo de Múnich.

"Lucho ha sido genial en este inicio de temporada, es muy efectivo en las áreas y también trabaja para el equipo defendiendo. Tiene una gran actitud, ha sido un placer compartir cancha hasta el momento y seguro compartiremos más momentos juntos. Él solo tiene que seguir haciendo lo que sabe, trabajar duro. Tiene mucho potencial", destacó Kane sobre Luis Díaz, luego del importante triunfo por 2-1 contra el Borussia Dortmund.



¡Un campeón del mundo se ‘rinde’ ante Luis Díaz!

No solo los compañeros de Luis Díaz son los que le envían sentidas palabras al colombiano, pues campeones del Mundial con la camiseta de Alemania toman la palabra sobre lo que ha sido la llegada del guajiro a Múnich.

Y es que, indudablemente le ha dado un salto de calidad completo al equipo ‘bávaro’, que en ‘Lucho’ ha encontrado ataque, defensa y más.

Luis Díaz en juego del Bayern Múnich contra Werder Bremen por la Bundesliga. @FCBayern

"No tenia dudas de que se iba a adaptar Bayern, pero jamás pensé que iba a ser tan rápido. Lo que me impresiona tanto es su cualidad ofensiva como también cómo trabaja para el equipo en defensiva", dijo Philipp Lahm sobre el ‘cafetero’ y su buena actualidad en Alemania.