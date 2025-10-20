Síguenos en::
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior
Luis Díaz y su esposa 'Gera' Ponce impresionaron a sus fans por tremendo auto que tienen en Múnich

Luis Díaz y su esposa 'Gera' Ponce impresionaron a sus fans por tremendo auto que tienen en Múnich

Luis Díaz se lleva todas las miradas no solamente en la cancha por sus buenas actuaciones con Bayern Múnich, del que es figura; sino que también por un auto deportivo que dejaron ver en redes.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de oct, 2025
Luis Díaz es figura del Bayern Múnich y se da sus lujos en su etapa en Alemania
Fotos: @FCBayern y @gera25ponce

