Luis Díaz y su esposa 'Gera' Ponce impresionaron a sus fans por tremendo auto que tienen en Múnich

Cientos de comentarios recibió en las últimas horas Geraldine Ponce, la esposa de Luis Díaz, en cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 795 mil seguidores, por varias fotografías en las que se dejó ver vestida elegantemente junto a un automóvil de lujo de referencia Lamborghini Urus, de color negro, en el que se moviliza la familia en su estadía ahora en Alemania, a donde el atacante guajiro llegó procedente del Liverpool de Inglaterra.

Al revisar, el precio del tremendo carrazo de los Díaz Ponce supera los dos mil millones de pesos y cuenta con un sinnúmero de especificaciones que se destacan en la página oficial de la pomposa marca. "Fusiona el alma de un vehículo superdeportivo con la funcionalidad práctica de un SUV. Impulsado por un motor biturbo Lamborghini con turbocompresor V8 de 4 litros y, en el caso del Urus SE, por un potente motor eléctrico, el Urus es todo un ejemplo de rendimiento que combina diversión en la conducción y asombrosas capacidades del vehículo", se leyó.

Cabe indicar que cada vez que viene a Barranquilla de vacaciones, al guajiro se le ha visto cuando aparece para visitar a familiares en una Cadillac Escalade, una camioneta lujosa, de tres filas de asientos y con la mejor tecnología, y también en una Jeep.

De esa manera 'Luchito' Díaz y sus seres queridos cuentan con un estilo de vida cargado de comodidades y lujos en su nueva etapa en el Bayern Múnich, equipo en el que viene desarrollando un arranque de temporada brillante y entregando los mejores resultados en los terrenos de juego, conformando u tridente de miedo junto a Harry Kane y Michael Olise.



Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Después de la victoria 2-1 sobre Borussia, en el seno del Bayern Múnich, de Luis Díaz, se pasó la página y ahora se tiene en la mira un nuevo partido de la Champions League. Será este miércoles 22 de octubre frente al Brujas, de Bélgica, en calidad de local. El balón se moverá desde las 2 de la tarde y se espera la titularidad del estelar jugador de Selección Colombia.

Publicidad