Cristian 'Chicho' Arango volvió al gol con San José Earthquakes: no perdonó a Houston Dynamo en MLS

Este sábado, el delantero colombiano Cristian 'Chicho' Arango volvió a las mieles del gol en la MLS. Esta vez abrió la cuenta en el partido de San José Earthquakes frente a Houston Dynamo.

A los 28 minutos, DeJuan Jones se escapó por derecha, lanzó un pase rasante, Preston Judd dejó pasar la pelota y Arango no perdonó de cara al arco.



Vea el gol de Cristian 'Chicho' Arango en Houston Dynamo vs. San José Earthquakes: