MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cristian 'Chicho' Arango volvió al gol con San José Earthquakes: no perdonó a Houston Dynamo en MLS

Cristian 'Chicho' Arango volvió al gol con San José Earthquakes: no perdonó a Houston Dynamo en MLS

El delantero colombiano Cristian 'Chicho' Arango abrió la cuenta para San José Earthquakes frente a Houston Dynamo por la jornada 28 del fútbol de los Estados Unidos.

Cristian 'Chicho' Arango, jugador de San José Earthquakes.
Cristian 'Chicho' Arango, jugador de San José Earthquakes.
San José Earthquakes.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 08:24 p. m.