Actualizado: agosto 23, 2025 08:24 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Cristian 'Chicho' Arango volvió al gol con San José Earthquakes: no perdonó a Houston Dynamo en MLS
Este sábado, el delantero colombiano Cristian 'Chicho' Arango volvió a las mieles del gol en la MLS. Esta vez abrió la cuenta en el partido de San José Earthquakes frente a Houston Dynamo.
A los 28 minutos, DeJuan Jones se escapó por derecha, lanzó un pase rasante, Preston Judd dejó pasar la pelota y Arango no perdonó de cara al arco.
GOLAZO para abrir el marcador 🔥— MLS Español (@MLSes) August 24, 2025
Chicho Arango la manda a guardar para @SJEarthquakes 🆚 @HoustonDynamo #MLSSeasonPass 📺: https://t.co/buBjdSW0Bf pic.twitter.com/gziqoZnQfE