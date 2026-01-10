Cristian Arango ya definió su equipo para 2026; "esperamos verte por muchos años"

San Jose Earthquakes anunció la renovación de contrato del delantero Cristian Arango hasta diciembre de 2027, con opciones de que se extienda hasta junio de 2028 y la temporada 2028/29. De esa manera, el atacante colombiano seguirá siendo Jugador Franquicia en la plantilla de la institución.

"Nos complace renovar el contrato de 'Chicho' Arango", declaró Bruce Arena, director deportivo y entrenador de los Earthquakes. "Ha sido uno de los máximos goleadores de la liga de forma constante, además de demostrar su capacidad para generar oportunidades de gol para sus compañeros. Esperamos verlo en nuestro ataque durante muchos años", sentenció.

Cristian Arango, de 30 años, ganó el Premio al Jugador Ofensivo del Año de San José para el 2025. El delantero causó impacto inmediato tras su llegada en enero, liderando el club con 13 goles y siete asistencias. Además, registró 122 remates y 44 disparos a portería en 30 juegos como titular durante su primera temporada con los 'azulejos'.

"Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato y quedarme en San Jose", dijo Arango. "Tenemos asuntos pendientes. Creo en el proyecto, y mi familia y yo queremos hacer historia aquí", puntualizó. Los Earthquakes adquirieron originalmente a Arango de Real Salt Lake a cambio de 700.000 dólares.



Durante sus dos años en la dicho equipo, Cristian Arango se destacó como uno de los delanteros más completos de la MLS. En 41 partidos con el equipo de Utah, entre 2023 y 2024, acumuló 23 goles y 14 asistencias. En 2024, obtuvo su primera participación en el Juego de las Estrellas de la MLS.

Antes de su llegada a Utah, Arango pasó la primera mitad de 2023 con el Club Pachuca de la Liga MX y su primera etapa en la MLS fue con Los Angeles Football (2021-22), donde fue nombrado Revelación del Año de la MLS con 14 goles y dos asistencias en tan solo 17 partidos.

"Cristian Arango debutó como profesional a los 17 años con Envigado FC (2012-16) y posteriormente fue cedido al filial del Valencia CF en la tercera división española (2015-16). Tras un breve regreso a la 'cantera de heroes', en 2016, fichó por Millonarios en 2017. Ahí, pasó a la Primeira Liga de Portugal con el Benfica (2017-19). Posteriormente, fue cedido al Deportivo Aves (2017-18) y en el CD Tondela (2018-19), ganando la Taça de Portugal con el primero", recordó San Jose Earthquakes.