Así quieren sacar a Jhon Arias de Inglaterra; filtran cómo lo van a convencer para dejar Europa

Jhon Arias fue uno de los mejores en la victoria 6-1 del Wolverhampton sobre el Shewsbury, este sábado, en la tercera ronda de la FA Cup, marcando un gol y dando una asistencia, que se suma a la anotación que había conseguido el pasado 3 de enero en el 3-0 sobre West Ham, en la Premier League, que da luces de su mejoría y que de a poco se va acoplando al ritmo de Inglaterra y Europa.

Pero mientras el colombiano sube su nivel individual, en Brasil es un nombre siempre con relevancia por lo hecho en el Fluminense, con el que fue campeón de la Copa Libertadores y se ganó el respeto por su calidad en la cancha. Pero esta vez no sería el elenco de Río de Janeiro que lo tiene en la mira, sino otro club que quiere reforzarse con estrellas y se fijaron en el chocoano.



Así buscan sacar a Jhon Arias del Wolverhampton

Tras los rumores de las últimas horas que ponen al futbolista colombiano en la órbita del Palmeiras, en 'Globo Esporte' detallaron que el elenco 'verdao' quiere quitarle el reinado a Flamengo en el Brasileirao, por lo que buscan reforzarse con grandes atacantes.

Pero el que más retumba es el de Jhon Arias, de quien dicen que "fue una pieza clave del Fluminense durante más de una temporada, ha sido durante mucho tiempo un objetivo del Palmeiras y ahora juega en el Wolverhampton, último clasificado de la Premier League inglesa", con eso que está viviendo a nivel colectivo buscarían que "esa situación actual del club se considera favorable para intentar convencer al centrocampista ofensivo de regresar a Brasil".

Jhon Arias fue gran figura del Wolverhampton en la FA Cup. Getty

Eso sí, en el país sudamericano son conscientes que el chocoano tiene contrato con el elenco británico, pero aún tienen varias semanas para negociar y buscar convencerlo de regresar a un campeonato en el que ya supo brillar. "Palmeiras todavía tiene hasta el 3 de marzo para concretar fichajes para el primer semestre del año, que es el tiempo que dura la ventana de transferencias", detallaron sobre las semanas clave que se vienen en caso de darse avances entre las partes.



El otro nombre que acompaña la carpeta de posibles fichajes estelares del club de Sao Paulo es: "quieren una inversión en un sector de ataque con jugadores clave para 2026. Las conversaciones con el mediocampista Thiago Almada y el mediocampista ofensivo Jhon Arias son parte de este plan".