Pilas, Neyser Villarreal; llegó compañero de lujo a Cruzeiro y de una lo advirtieron los hinchas

El Cruzeiro, donde juegan los colombianos Neyser Villarreal y Luis Sinisterra, anunció este sábado la contratación del mediocampista Gerson, proveniente del Zenit de San Petersburgo, hasta diciembre de 2030.

El jugador de 28 años, que regresa a su país tras una etapa en el fútbol ruso, aterrizó en Belo Horizonte este viernes para realizarse los estudios médicos en el club, donde una multitud de aficionados se aglomeró para darle la bienvenida al que se perfila como el referente del equipo para la nueva temporada.



Hinchas de Cruzeiro advierten a Gerson, su nuevo jugador

Uno de los miembros de la barra brava del equipo de Belo Horizonte tomó la vocería, se acercó al experimentado jugador y le dejó un mensaje y advertencia para su presencia en el equipo: "Estás representando a 11 millones de hinchas. Estamos necesitando un título. Tú no vas a ser igual a otros que vinieron. Tú tienes la capacidad de darnos un título", se escuchó en la presentación, en declaraciones de 'ESPN'.

Gerson llegó a Cruzeiro y LO RECIBIÓ LA BARRA:



“Estás representando a 11 millones de hinchas. Estamos necesitando un título. Vos no vas a ser igual a otros que vinieron. Vos tenés la capacidad de darnos un título”.



Sólo en Brasil. 😅🇧🇷pic.twitter.com/GVMHxssfsT — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 9, 2026

El club informó que el mediocampista será presentado oficialmente ante la prensa la próxima semana e inmediatamente después se integrará a los trabajos de pretemporada para preparar el calendario de 2026.

Formado en las inferiores del Fluminense, donde debutó como profesional, el volante tuvo dos etapas exitosas en el Flamengo, donde se convirtió en un pilar fundamental para la obtención de múltiples títulos, así como pasos por el fútbol europeo vistiendo las camisetas de la Roma y la Fiorentina en Italia, y el Olympique de Marsella en Francia.



El mediocampista, quien también ha sido internacional con la selección brasileña, defendió los colores del Zenit de San Petersburgo durante medio año en 2025, pero no consiguió mantener una secuencia de partidos y sufrió una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas por casi dos meses.

Publicidad

En 2025, Cruzeiro acabó tercero en la Liga brasileña, justo por detrás de Flamengo y Palmeiras, y este año disputará la Copa Libertadores bajo comando de Tite, que asumió las riendas del club a mediados de diciembre.

Los once de Belo Horizonte cortan la cinta a la temporada 2026 este sábado contra Pouso Alegre en el Campeonato Mineiro.