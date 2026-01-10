Síguenos en:
Pilas, Neyser Villarreal; llegó compañero de lujo a Cruzeiro y de una lo advirtieron los hinchas

En Brasil no titubean a la hora de hablar con los futbolistas de sus equipos, como recientemente pasó con Gerson, nuevo jugador de Cruzeiro, quien ya tuvo charla tensionante con los barras bravas.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ene, 2026
Hinchas Cruzeiro
Hinchas Cruzeiro - Foto:
Cruzeiro Oficial

