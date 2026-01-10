José Mourinho, sin piedad con Richard Ríos y compañía en Benfica; "actuaciones inaceptables"

Benfica quedó eliminado en la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal al caer 1-3 con el Braga, el pasado miércoles, un nuevo golpe en la temporada para el equipo dirigido por el técnico José Mourinho, y que tiene en sus filas al mediocampista colombiano Richard Ríos.

Y en medio de ese adverso resultado reciente, en la prensa portuguesa dieron a conocer algunos detalles de la dura charla que habría tenido el entrenador luso con sus jugadores, catalogándolo como una "presión" por los errores que se vienen presentando y están costando caro.



José Mourinho advierte a jugadores del Benfica

El diario 'O Jogo' fue el encargado de filtrar parte de la conversación del director técnico con sus jugadores, donde claro está debió estar involucrado Richard Ríos, una de las figuras del equipo de las 'águilas'. El citado medio detalló que conocieron de primera mano que el DT "volvió a presionar al equipo el jueves, tras haberlo hecho directamente en el vestuario del Estadio Municipal de Leiria y durante una rueda de prensa".

Y es que el pasado miércoles en la atención a los medios de comunicación luego de caer 1-3 con el Braga, a José Mourinho no le tembló la voz para públicamente hacerle un llamado de atención a sus dirigidos.

"Con tantos errores técnicos, fue una primera parte horrible en todos los sentidos. Inaceptable en una semifinal, inaceptable incluso para un partido de pretemporada. Hubo actuaciones individuales inaceptables", detalló el timonel portugués con evidente enojo.



Sobre esa línea en 'O Jogo' mencionaron el malestar que hay en José Mourinho, quien en la charla interna con los jugadores del Benfica, habría sido "mordaz en su análisis de los incidentes del partido contra el Arsenal, señalando todo lo que no quiere que se repita en futuros encuentros. Por lo tanto, los jugadores tienen prohibido cometer los errores que el entrenador señaló durante la primera parte".

José Mourinho, DT de Richard Ríos en Benfica. Fotos: AFP

Eso sí, además del regaño o el llamado de atención del entrenador para sus futbolistas por las malas actuaciones en algunos partidos de la temporada, 'Mou' sabe que el apoyo también es importante, en especial por el clásico que se avecina y que será clave para darle un respiro a sus hinchas.

"También hubo aliento para los próximos retos, en particular el próximo en el estadio do Dragão, donde se enfrentarán al FC Porto en los cuartos de final de la Copa de Portugal", dicho compromiso atractivo está programado para este miércoles 14 de enero, a las 3:45 p.m. (hora colombiana), donde se espera que el mediocampista antioqueño Richard Ríos sea titular, ya que a pesar de algunas malas salidas de su equipo, él ha subido su nivel individual.