Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Mourinho, sin piedad con Richard Ríos y compañía en Benfica; "actuaciones inaceptables"

José Mourinho, sin piedad con Richard Ríos y compañía en Benfica; "actuaciones inaceptables"

El reconocido técnico José Mourinho se molestó por la más reciente derrota de su equipo en Portugal y en la prensa filtraron la dura charla que tuvo con los jugadores, en el entrenamiento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Richard Ríos Benfica
Richard Ríos, jugador colombiano en el Benfica - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad