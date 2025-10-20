¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?; día, hora y donde ver en TV

Luego de la victoria en el Der Klassiker por 2-1 frente al Borussia Dortmund, el Bayern Múnich y Luis Díaz tienen la mira puesta en su próximo objetivo: la Champions League. El equipo bávaro atraviesa un excelente momento bajo la dirección de Vincent Kompany, consolidándose como líder en la Bundesliga y con paso firme en Europa.

En el campeonato alemán, el conjunto de Múnich acumula 21 puntos de 21 posibles tras siete jornadas disputadas, lo que refleja un inicio de temporada impecable. Ahora, los alemanes buscarán mantener esa racha en el torneo continental, donde también han tenido un arranque sólido con dos victorias consecutivas frente a Chelsea y Pafos, que los ubican como líderes de su grupo con seis unidades.

¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

Luis Díaz y Harry Kane, celebrando un gol del Bayern Múnich

Por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, el Bayern Múnich recibirá este miércoles 22 de octubre al Brujas de Bélgica en el Allianz Arena. El encuentro está programado para iniciar a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por ESPN y Disney+.

En su más reciente presentación por el certamen europeo, el Bayern goleó 5-1 al Pafos, en Chipre, con un doblete de Harry Kane y anotaciones de Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson y Michael Olise. Ese resultado consolidó el poder ofensivo del equipo, que buscará continuar con su paso arrollador frente al club belga.

Por su parte, los belgas vienen de caer en la jornada anterior ante el Atalanta, que se impuso en Bérgamo por 2-1 con goles de Lazar Samardžić y Mario Pašalić, mientras que Christos Tzolis descontó para el Brujas.

El duelo ante Brujas también representa una buena oportunidad para que Luis Díaz marque su primer gol en Champions League con el Bayern, luego de destacarse en la Bundesliga con actuaciones determinantes y un alto nivel de compromiso en ataque y recuperación.



Números de Luis Díaz en Bayern Múnich

Desde su llegada al conjunto bávaro, Luis Díaz se ha convertido en una de las figuras más regulares del equipo. En lo que va de la temporada, el jugador de la Selección Colombia suma 11 partidos disputados, en los que ha registrado seis goles y cuatro asistencias, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo de Kompany.

El extremo guajiro vive un momento dulce en Alemania, y sus actuaciones han despertado elogios tanto en la prensa local como en la afición del Bayern, que espera seguir viendo su desequilibrio y talento en el máximo torneo de clubes de Europa.