Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Habla mujer que atendió en la calle a atleta fallecido en Bogotá: “Había varios médicos”

Habla mujer que atendió en la calle a atleta fallecido en Bogotá: “Había varios médicos”

El lamentable hecho ocurrió en la carrera de 15 kilómetros que se disputó el pasado domingo 19 de octubre de 2025 en la capital colombiana, donde hubo más de 10.000 participantes.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Habla mujer que atendió a atleta que murió en Allianz 15k de Bogotà 2025.jpg
La carrera Allianz 15k reunió a 10.000 participantes en Bogotá.
Foto: Prensa Correcaminos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad