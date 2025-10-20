"En Selección Colombia, el profe Pinto nos dijo, ¿cómo nos va a hacer gol ese enano (Lionel Messi)?

En nuestra sección el 'Anecdotario', de Gol Caracol, en la presente semana el invitado fue Agustín Julio, exarquero de Santa Fe, Tolima, Junior, Once Caldas, Medellín y Selección Colombia de mayores. Y en medio de la extensa conversación, el cartagenero evocó algunos de sus momentos vividos con el equipo de nuestro país, en el que tuvo a Jorge Luis Pinto como entrenador y en el que se generaron aspectos curiosos, especialmente en el partido del 20 de noviembre de 2007 cuando se derrotó en la cancha de El Campín a Argentina por un 2-1 con goles de Rubén Bustos y Dayro Moreno, mientras que el descuento de la albiceleste lo anotó Lionel Messi.

"Messi me quitó un invicto de más de 900 minutos. Nosotros sabíamos que venía de Barcelona, que jugaba con el 18, el cuerpo técnico, el mismo 'profe' Pinto lo sabía y nosotros sabíamos que se debía tener cuidado con ese muchacho; pero nos anotó", inició Julio en su relato.

Acción de juego de Colombia vs Argentina 2007 AFP

Pero más allá de eso; el regaño fue grande por el tanto convertido por 'la Pulga'. "En esa Colombia veníamos sin recibir goles, Messi se mete entre tres y chao. Entramos al vestuario, nos dijimos que cómo nos íbamos perdiendo en ese primer tiempo. Y ahí, empieza Pinto a decirnos: "cómo se van a dejar hacer gol de ese enano, ese enano a mí no me pasa y el 'profe' se la pasó hablando mal de Messi; bueno por fortuna le dimos vuelta y ganamos. Son recuerdos buenos que quedan", contó, dejando escapar una sonrisa, el exgerente deportivo de los 'cardenales' y de breve paso por Águilas Doradas.

Además de eso, ¿a usted cómo le fue con el profesor Pinto?

"Pinto tiene su trayectoria, es un técnico al que le ha ido bien, con reconocimiento internacional, con su manera de trabajar, ahora a uno les gusta, a otros no. Cada uno tiene su estilo, sus cosas, es un técnico con carácter. Por ahí en algunos momentos se pasaba por las formas".



¿Se habla de unos entrenamientos muy duros?

"En Medellín se entrenaba en una cancha de polo, además hay veces llovía y era un lodazal, yo ahí volví a mi club y hacían mediciones, volvía reventado".

¿Y en la posición específica de arquero, qué le decía?

"El 'profe' quería que me parara en el arco como él quería y yo le decía que no me daba para hacer eso. A veces me volaba la piedra; pero él a quién no se la volaba".

Agustín Julio, exguardameta de la Selección Colombia. Foto: AFP.

