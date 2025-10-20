"El hombre de Slot"; a Liverpool y a su DT les tiran con todo por salida de Luis Díaz

A pesar de vestir la camiseta del Bayern Múnich, Luis Díaz sigue siendo noticia en Liverpool, donde lo extrañan por el mal momento que atraviesa el equipo dirigido por Arne Slot, que pasa por su peor etapa desde que asumió el mando del conjunto inglés a mediados de 2024.

Cabe recordar que el jugador de la Selección Colombia fue transferido al Bayern Múnich, que pagó cerca de 70 millones de euros por su fichaje, una cifra que el guajiro está justificando con creces en el conjunto bávaro.

Liverpool extraña a Luis Díaz

Luis Díaz en el festejo de la Premier League del Liverpool X @PremierLeague

Por la octava jornada de la Premier League, Liverpool se enfrentó al Manchester United, que después de nueve años volvió a ganar en Anfield gracias a los goles de Bryan Mbeumo y Harry Maguire, mientras que Cody Gakpo descontó para los ‘reds’.



Precisamente Gakpo ha sido protagonista en Inglaterra tras la derrota frente al United. Su nivel en el encuentro reavivó las comparaciones con Luis Díaz, con quien compartió la posición en la temporada anterior.

Eddie Gibbs, reconocido generador de contenido inglés, fue uno de los más críticos tras el partido, apuntando directamente contra Gakpo y Salah. A través de una publicación en su cuenta de X, analizó el rendimiento de ambos y mencionó a Díaz:

“Seamos sinceros: Gakpo debería haber hecho un hat-trick contra el United. Dio tres tiros al poste y marcó, pero entró y salió del partido de forma intermitente. Le faltó convicción en los momentos clave y nunca tomó el control. Estuvo errático. Algunos incluso lo eligieron jugador del partido”.

Y agregó: “El Liverpool vendió a Luis Díaz, un extremo consolidado, y Gakpo es quien tiene la responsabilidad de reemplazarlo. Slot confió en su compatriota, pero el nivel que se le exige es el de ser decisivo, no solo ‘decente’”.

Sobre Mohamed Salah, añadió: “Su estado de forma también es bajo. Está desperdiciando oportunidades, parece falto de confianza y la magia no aparece. Pero Salah se ha ganado el derecho a tener margen; Gakpo aún no”.

🟥 Seen some pushback on my criticism of Gakpo last night and my softer tone on Salah. Fair.



Los números de Luis Díaz en Liverpool

En sus tres años y medio en Merseyside, Luis Díaz disputó un total de 148 partidos en todas las competiciones, con registro de 41 goles y 23 asistencias. Durante su etapa con los ‘reds’, conquistó cinco títulos, entre ellos la Premier League, el más destacado de su paso por Inglaterra.