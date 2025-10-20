Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "El hombre de Slot"; a Liverpool y a su DT les tiran con todo por salida de Luis Díaz

"El hombre de Slot"; a Liverpool y a su DT les tiran con todo por salida de Luis Díaz

El conjunto inglés no atraviesa su mejor momento en la presente temporada bajo la dirección de Arne Slot, quien ha sido duramente criticado por la partida de Luis Díaz, hoy figura del Bayern Múnich.

Por: Javier García
Actualizado: 20 de oct, 2025
Luis Díaz
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

