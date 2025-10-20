Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi se solidarizó con la Selección Argentina Sub-20, luego de la derrota en el Mundial

Lionel Messi se solidarizó con la Selección Argentina Sub-20, luego de la derrota en el Mundial

Los dirigidos por Diego Placente no pudieron poner fin a una sequía de 18 años sin títulos en la Copa del Mundo Sub-20, tras caer en la final ante Marruecos en el Mundial de Chile.

Por: Javier García
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en el partido contra DC United, por la MLS
Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en el partido contra DC United, por la MLS
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad