'Cucho' Hernández juega hasta de '10'; tremenda asistencia en Betis vs. Getafe

Este miércoles, en el estadio La Cartuja, Real Betis dio una exhibición de gran fútbol sobre el Getafe por la fecha 17 de la Liga de España. El colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández sigue fino en el ataque y se lució con una gran asistencia.

A los 52 minutos, el 'cafetero' recibió una pelota en el medio campo, pero contactándola sin dejarla caer en la grama y de paso habilitando a Pablo Fornals, quien quedó mano a mano con el arquero rival y definió con pierna derecha.

Vea la asistencia de 'Cucho' Hernández: