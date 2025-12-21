Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández juega hasta de '10'; tremenda asistencia en Betis vs. Getafe

'Cucho' Hernández juega hasta de '10'; tremenda asistencia en Betis vs. Getafe

Real Betis le propinó una paliza a Getafe por la Liga de España y el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue protagonista con un gran pase de gol. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Getafe.
'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Getafe.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad