Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, inconsolable, tras provocar grave lesión, sin intención, a Antoine Baroan

Luis Javier Suárez, inconsolable, tras provocar grave lesión, sin intención, a Antoine Baroan

En una disputa de balón en el partido entre Sporting Lisboa y AVS, el colombiano, Luis Javier Suárez, quedó en shock al ver cómo le quedó la pierna a su rival.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa, en shock por lesión de Antoine Baroan, del AVS
