Luis Javier Suárez, inconsolable, tras provocar grave lesión, sin intención, a Antoine Baroan

Luis Javier Suárez vivió un inesperado y doloroso suceso en el fútbol de Portual. Este jueves 5 de febrero, por los cuartos de final de la Copa, Sporting Lisboa se enfrentó con el AVS, en un compromiso que tuvo emociones por doquier. Una de esas fue de tristeza, producto de una delicada lesión de Antoine Baroan, quien salió en camilla.

El delantero colombiano fue a disputar el balón con el francés, con tan mala suerte que el futbolista galo sufrió una fractura. Su pierna quedó doblada y, de inmediato, todos se tomaron la cabeza, empezando por el samario, que estaba inconsolable. De hecho, sus compañeros tuvieron que calmarlo y hacerle ver que no fue su intención.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, en partido contra AVS, por la Copa de Portugal Getty Images

Vea la lesión de Antoine Baroan, tras choque con Luis Javier Suárez

Antoine Baroan reforçou o AVS no último dia do mercado... e lesionou-se gravemente na estreia. Muita força 🙏pic.twitter.com/2kc0w0dRG2 — B24 (@B24PT) February 5, 2026