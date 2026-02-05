Luis Javier Suárez, clave en gol de Sporting Lisboa contra AVS, por la Copa de Portugal

Un gol de Geny Catamo en el minuto 117, nueve después de su entrada al terreno de juego para la prórroga, clasificó este jueves al Sporting de Portugal frente al AFS (3-2) para las semifinales de la Copa de su país, en las que se medirá al Oporto.

Al Sporting no le bastó primero con dos goles de ventaja. Ni con el 1-0 de Luis Guilherme a la media hora ni con el 2-0 en propia puerta, en el minuto 50.

Porque su rival empató de penalti en el minuto 92' con un gol de Nene. El 2-1, en el 63, también lo había logrado desde los once metros, por medio de Pedro Lima.

El partido se fue a la prórroga, con un gol anulado a Luis Javier Suárez, por fuera de juego, y con victoria final del Sporting por medio de Catamo, a tres minutos de los penaltis.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol de Sporting Lisboa AFP

🏆🇵🇹 ¡LUIS SUÁREZ, PROTAGONISTA EN EL SEGUNDO GOL DEL SPORTING LISBOA ANTE AVS!#CopaPortugalxWIN pic.twitter.com/OsfrtsZQKv — Win Sports (@WinSportsTV) February 5, 2026