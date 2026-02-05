Primera foto y mensaje de Ómar Pérez desde la clínica; "con dolor, pero mejorando"

El exfutbolista argentino Ómar Sebastián Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe de Colombia y exjugador de Boca Juniors, fue internado de urgencia tras sufrir un infarto, informó este jueves la academia de fútbol OP10, de la que es fundador.

Pérez, de 44 años, acudió el día anterior a la clínica por un fuerte dolor en el pecho, y allí los médicos confirmaron el diagnóstico y le colocaron un stent para estabilizar su condición.

Según el comunicado, Pérez permanecerá en observación cinco días bajo control médico, y su estado de salud es "estable y con buen pronóstico".

"En el día de ayer (miércoles), el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna", agregó el comunicado.



No obstante, hace un par de minutos, el exfutbolista publicó una imagen y mensaje en sus redes sociales, donde dejó claro que va mejorando "poco a poco".

“De está también vamos a salir. Con dolor pero mejorando cada hora, gracias a todos los profesionales que me atendieron; fue a tiempo y rápido si no. Gracias por tantos mensajes”,

Pérez, nacido en Santiago del Estero, Argentina, comenzó su carrera en Boca Juniors, donde fue parte del plantel bicampeón de la Copa Libertadores (2000 y 2001), y Banfield, antes de arribar al fútbol colombiano en 2004.

Reconocido por su buen pie y visión de juego, Pérez destacó en el fútbol colombiano en clubes como Junior de Barranquilla, Real Cartagena o Independiente Medellín.

Sin embargo, solo hasta 2009 se consolidó como referente de Independiente Santa Fe de Bogotá, donde disputó 374 partidos, marcó 77 goles y consiguió nueve títulos, entre ellos la Copa Sudamericana de 2015.

Pérez se retiró en 2019 vistiendo la camiseta Cardenal y es considerado como el máximo ídolo de la historia reciente del club bogotano.