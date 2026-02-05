Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez dejó sin cadera a jugador colombiano del AVS; vea su espectacular jugada

Luis Javier Suárez dejó sin cadera a jugador colombiano del AVS; vea su espectacular jugada

Demostrando por qué es uno de los mejores futbolistas del Sporting Lisboa, el delantero, Luis Javier Suárez, brilló en la cancha y está acción es una prueba de ello.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol de Sporting Lisboa
