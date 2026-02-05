Luis Javier Suárez dejó sin cadera a jugador colombiano del AVS; vea su espectacular jugada

Luis Javier Suárez encontró su lugar en el mundo. Sporting Lisboa le abrió las puertas y ha sabido responder con goles y altos rendimientos. Este jueves 5 de febrero, por los cuartos de final de la Copa de Portugal, fue titular y se lució con una acción individual, que ha dado de qué hablar por la manera en que se quitó la marca de un rival.

Cuando transcurría el minuto 26 del partido contra AVS, el delantero colombiano encaró a su compatriota, quien porta la cinta de capitán y oficia como defensa central, Cristian Castro Devenish. El atacante 'cafetero' realizó un amague, enganchó y dejó sin cadera a su rival, que no pudo hacer nada y siguió de largo.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, en partido contra AVS, por la Copa de Portugal Getty Images

Vea la jugada de Luis Javier Suárez, en Sporting Lisboa vs. AVS

🏆🇵🇹 ¡AH NOOO!.. ¡LUIS SUÁREZ LE ROMPE LA CADERA A UN RIVAL Y POR POCO ANOTA ANTE AVS!#CopaPortugalxWIN pic.twitter.com/Q5NOvxyuRN — Win Sports (@WinSportsTV) February 5, 2026