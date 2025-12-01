'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, saborean triunfazo de Betis; "anárquico" y "serio, rendidor"

En Betis no caben de la felicidad tras la victoria de este fin de semana. El conjunto verdiblanco consiguió un triunfazo 2-0 a domicilio en el clásico de esa región frente al Sevilla, rompiendo una racha de casi ocho años sin lograrlo en el estadio Ramon Sánchez Pizjuán. Juan Camilo 'Cucho' Hernandez y Nelson Deossa estuvieron en el once inicial y mostraron gran rendimiento mientras estuvieron en cancha en el partido.

Terminado el encuentro, la prensa española calificó uno a uno a los jugadores 'béticos' y los 'cafeteros' recibieron buenas valoraciones. En concreto, el diario 'Estadio Deportivo' le dio un 6 tanto al delantero como al volante, dejando ver que tuvieron un buen desempeño sobre el campo. Además, del exjugador de Columbus Crew afirmaron: "Es un delantero centro atípico, por su baja estatura y su carácter anárquico. Saca de sitio y de quicio a los centrales, descolgándose a las bandas para generar espacios a la segunda línea y asociaciones para los extremos". Hernandez disputó casi todo el partido, confirmando la confianza de su técnico, que lo ha mantenido como titular gran parte de la temporada.

Por otro lado, de Deossa el medio mencionó: "Su fuerte son las conducciones con balón, en las que pecó de aceleración. Serio y resolutivo, eso sí, cuando tuvo que defender", ponderando la capacidad del mediocampista para ponerse el overol y trabajar para neutralizar las acciones de sus rivales. El nacido en Marmato sorprendió entre los titulares de su equipo, pero no por eso dejó de mostrar toda su calidad, afirmándose de a poco en el esquema de Manuel Pellegrini.



Nelson Deossa, jugador colombiano al servicio del Real Betis AFP

Publicidad

El de Deossa fue el segundo partido como titular en la liga española, dado su poca actividad en el equipo por culpa de las lesiones, sin embargo, partidos como el de este domingo, van mostrando que es considerado de gran manera por su equipo y que si mantiene una buena condición física puede ganarse el puesto entre los once inicialistas de los de Heliópolis. El colombiano llegó procendente del Monterrey por más de 11 millones de euros, por lo que la directiva del equipo ibérico tiene depositadas grandes esperanzas en él.

Ahora, los dos jugadores de nuestro país tendrán un nuevo reto con el Betis este miércoles por la segunda ronda de la Copa del Rey, frente al Torrent, equipo de la cuarta categoría de España, en lo que será un duelo, a priori, sencillo para su club, pero en el que tanto 'Cucho' como Deossa podrían ser de la partida para evitar alguna sorpresa que les impida avanzar en el torneo.