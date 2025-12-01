Síguenos en:
Fin del sueño mundialista; la Selección Colombia femenina de futsal cayó 4-1 con Argentina

Fin del sueño mundialista; la Selección Colombia femenina de futsal cayó 4-1 con Argentina

Las ‘cafeteras’ fueron superadas por las ‘albicelestes’ en los cuartos de final de la Copa del Mundo de futsal que se disputa en Filipinas.

Por: EFE
Actualizado: 1 de dic, 2025
Colombia vs Argentina, por los cuartos de final del Mundial de Futsal
