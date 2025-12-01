Respaldo a Jhon Durán a pocas horas de clásico turco; "sería mejor si jugara"

Jhon Durán se prepara un juego clave en la Superliga de Turquía. Este lunes, en el Sukru Saracoglu Stadium, el Fenerbahce se verá las caras frente a su clásico rival, el Galatasaray, por la jornada 14 del torneo. Ambos se encuentran muy cerca en la tabla de posiciones, por lo que será un choque en el que el que gane tomará cierta ventaja.

El colombiano fue tema de conversación en es país luego de irse expulsado del juego del jueves pasado por la Europa League contra el Ferencvaros, por lanzarle un cabezazo a un rival, lo que ocasionó un sinfin de críticas ante un nuevo acto reprochable por parte del delantero. Sin embargo, frente al 'galata' Durán podría tener una oportunidad de redimirse de su más reciente actuación y demostrar que pese a los problemas tiene todas las cualidades para ser titular.

🗣️ Sercan Hamzaoğlu: "Fenerbahçe, Kerem'den istediği asistleri alamıyor. Geçen sezon; Filip Kostic ve Dusan Tadic gibi oyuncular vardı ve sürekli En-Nesyri'yi besliyorlardı. Jhon Duran'ın oynamasının daha doğru olacağına inanıyorum. Çünkü bu sezon kurulan Fenerbahçe kadrosu,… — 343 (@343_digital) December 1, 2025

En la previa al clásico, diversos periodistas otomanos se refirieron a si el antioqueño debería ser titular, o si es mejor que espere en el banco. Para Sercan Hamzaoğlu, no hay duda de que debería estar en el once inicialista, "espero a Jhon Durán como delantero en el derbi". En esa misma línea, opinó: "El Fenerbahçe no está recibiendo las asistencias que desea de Kerem. La temporada pasada, contaban con jugadores como Filip Kostic y Dusan Tadic y alimentaban constantemente a En-Nesyri. Creo que sería mejor si jugara Jhon Durán. ¡Porque la plantilla que el Fenerbahçe ha construido esta temporada no es adecuada para En-Nesyri!", fue lo que dijo comparando el aporte que podría tener el exAl Nassr en comparación a su compañero en el ataque, el marroquí Youssef En-Nesyri.

Jhon Durán, delantero colombiano al servicio de Fenerbahce AFP

Por otro lado, Ridvan Aksu habló de la estrategia que tendría el técnico de 'los canarios amarillos', Domenico Tedesco, para ganar el partido de este 1 de diciembre. "Empezar con Jhon Durán significa poder mantener el balón en frente y poder jugar balones largos a su delantero centro. Poner a Durán en el once inicial supone meter a Talisca en el partido contra un GS que viene perdiendo físico en la segunda mitad. Creo que ahora conocemos a Tedesco. Talisca no cometerá ningún error en la posición de delantero centro", afirmó, dejando claro que para él el atacante de proceso en la Selección Colombia sería titular y en el segundo tiempo le daría paso a Talisca para aprovechar el cansancio de la defensa contraria.

Jhon Duran'la başlamak demek, topun önde kalabilmesi demek, santrforuna uzun top atabilme imkanı demek.



Duran'la başlamak demek, 2. yarıda fiziksel olarak düşen GS'ye karşı Talisca'yı oyuna almak demek.



bence Tedesco'yu artık tanıdık.

santrforda Talisca hatası yapmayacaktır. — Rıdvan Aksu (@AksuTw) December 1, 2025

El encuentro entre el Fenerbahce y 'los leones' se disputará a las 12:00 p.m. (hora de Colombia) y podrá observarse a través de 'ESPN 6' y 'Disney+'. Habrá que ver si Jhon Jáder contará con la confianza de su técnico para comenzar desde el arranque o si le cobrará factura el haberse hecho expulsar en el último juego. Podría ser una oportunidad de oro para que demuestre de que está hecho, teniendo en cuenta que se acerca el mercado de fichajes y si no rinde lo esperado podría irse de su equipo.