A Luis Díaz le salió serio competidor en la Bundesliga; así va la tabla de goleadores

Luis Díaz pasa por un gran momento con el Bayern Múnich, club al que llegó para la presente temporada procedente del Liverpool a cambio de 70 millones de euros.

A pesar de los cuestionamientos a su llegada por su edad y costo, Luis Díaz ha callado críticas con sus actuaciones en el conjunto bávaro, siendo clave en el esquema de Vincent Kompany, quien se ha beneficiado de las habilidades del jugador de la Selección Colombia.

En su última presentación con el Bayern Múnich, Luis Díaz fue la gran figura en el triunfo 3-1 sobre el St. Pauli, encuentro válido por la fecha 12 de la Bundesliga, aportando un tanto y una asistencia.



¿Le salió competencia a Luis Díaz?

Luis Díaz´celebra con Raphael Guerreiro gol en Bayern Múnich AF

En la presente temporada, el guajiro, de 28 años, suma 12 goles y seis asistencias en todas las competiciones con el Bayern Múnich, aunque siete de sus anotaciones corresponden a la Bundesliga.



De momento, el máximo goleador en Alemania es el inglés Harry Kane, quien registra 14 anotaciones, seguido por el delantero del Frankfurt, Jonathan Burkardt, que supera a Luis Díaz con ocho celebraciones en 12 jornadas disputadas.

Díaz Marulanda ocupa la tercera posición ya que suma cinco asistencias, superando al bosnio Haris Tabaković, del Borussia Mönchengladbach, quien tiene la misma cantidad de goles que el colombiano, pero solo una asistencia.

💪 Bundesliga – Top-Torschützen nach dem 12. Spieltag



1️⃣ Harry Kane (Bayern) – 14 Tore / 3 Assists

2️⃣ Burkardt (Frankfurt) – 8 / 0

3️⃣ Luis Díaz (Bayern) – 7 / 5

4️⃣ Tabakovic (Gladbach) – 7 / 1

5️⃣ Undav (Stuttgart) – 7 / 0

6️⃣ Olise (Bayern) – 6 / 6

7️⃣ Baumgartner (RB Leipzig) – 5… pic.twitter.com/SU3FA424G2 — BoomerangBet De (@BoomerangBet_De) December 1, 2025

Lo cierto es que el buen momento de Luis Díaz lo tiene en boca de toda Europa e ilusiona a los hinchas de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El próximo viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo, en el que se conocerán los rivales de la ‘tricolor’ en la cita orbital.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Luis Díaz podría volver a tener acción con el Bayern Múnich el próximo miércoles 3 de diciembre, cuando se vea las caras por los octavos de final de la Copa de Alemania frente al Unión Berlín. El partido está pactado para las 2:45 p. m. (hora colombiana).