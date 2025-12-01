Luis Díaz, sensación europea gracias a su brillante presente en el Bayern Múnich

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó por partida doble en el triunfo del Inter de Milán ante el Pisa (2-0) en la Serie A.

El atacante llegó a 163 dianas con la camiseta neroazzurra, superando a Sandro Mazzola (161) como cuarto goleador histórico de la competición.

En Alemania, el colombiano Luis Díaz marcó y asistió en la victoria del Bayern Múnich ante el St Pauli (3-1).

Tras la disputa de los partidos la jornada en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Emiliano Martínez – Aarón Anselmino, Abner Vinícius, Nino – Luis Díaz, Mauro Arambarri, Igor Paixao, David Neres – Lautaro Martínez, Igor Thiago, Martín Satriano.



Arquero:

Emiliano Martínez (Aston Villa/ARG): El Dibu jugó un papel clave en la victoria por la mínima ante el Wolverhampton (1-0).

El argentino sumó su cuarto partido imbatido en la Premier League y se convirtió en el tercer guardameta del Aston Villa en llegar a 30 partidos en casa sin encajar.

Defensores:



Aarón Anselmino (Borussia Dortmund/ARG): El central de 20 años se estrenó como goleador en el Viejo Continente en el triunfo ante el Bayer Leverkusen (2-1) en la Bundesliga.

Abner Vinícius (Olympique de Lyon/BRA): El lateral brasileño facturó para encaminar el triunfo ante el Nantes (3-0).

Nino (Zenit de San Petersburgo/BRA): El defensor central facturó para sellar el triunfo por la mínima ante el Rubin Kazan (1-0) en la Premier League rusa.

Volantes y centrocampistas:

Luis Díaz, durante un partido del Bayern Múnich AFP

Luis Díaz (Bayern Múnich/COL): El guajiro marcó y asistió en la victoria ante el St Pauli (3-1) que permitió al cuadro bávaro extender su racha invicta a la Bundesliga a 12 partidos, con once triunfos y un empate.

Díaz llegó a 12 goles y seis asistencias con la camiseta del Bayern Múnich, siete de ellas en el campeonato alemán.

Mauro Arambarri (Getafe/URU): El centrocampista fue la gran figura en el triunfo ante el Elche (1-0) al marcar el único tanto del encuentro.

Arambarri sentenció (56') con un remate de cabeza prácticamente desde el suelo a un centro de Kiko Femenía.

"(Mauro) es un jugador importantísimo; es un llegador, ha hecho goles llegando de segunda línea, es muy intuitivo y tiene hambre de gol", dijo el entrenador José Bordalás.

"Me sorprende mucho que no esté convocado con Uruguay, ya que es un jugador fantástico", puntualizó.

Igor Paixao (Olympique de Marsella/BRA): El brasileño hiló su segunda jornada en el campeonato francés viendo puerta en la igualada ante el Toulouse (2-2).

Paixao suma tres tantos y dos asistencias en once partidos de la Ligue 1.

David Neres (Nápoles/BRA): El brasileño convirtió un tanto clave en las aspiraciones napolitanas al Scudetto.

Neres hiló su segunda jornada en la Serie A viendo puerta para sellar el triunfo fuera de casa ante la Roma (1-0) y disputó los 90 minutos del encuentro por primera vez en la campaña.

Atacantes:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro facturó por partida doble para asegurar los tres puntos en la victoria frente al Pisa (2-0).

Con el triunfo, el cuadro neroazzurro puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas y llegó a 27 unidades, colocándose a tan sólo un punto del líder, Milan (28).

Igor Thiago (Brentford/BRA): El brasileño firmó un doblete en la victoria ante el Burnley (3-1) en la Premier League.

El atacante se convirtió así en el primer jugador de las Abejas en llegar a diez goles en las primeras 13 jornadas del campeonato inglés.

Martín Satriano (Olympique de Lyon/URU): El charrúa se estrenó como goleador en la presente campaña de la Ligue 1 al convertir un doblete en el triunfo ante el Nantes (3-0).