Cuentan conflicto de Jhon Durán en Turquía, y ni el idioma fue un problema; “se enfadó”

El pasado miércoles el Fenerbahce le ganó 0-1 al modesto Beyoglu Yeni Carsi, en la Copa de Turquía, un partido en el que el colombiano Jhon Durán fue titular, y aunque no pudo marcar gol, tuvo una discusión fuerte con un jugador rival, que tuvo resonancia en las últimas horas, que que el propio futbolista rival contó detalles de lo sucedido.

Se trata del arquero de apenas 20 años, Beytullah Bugra Ipek, quien en una charla con 'Sabah Spor' le preguntaron sobre la acalorada discusión que tuvo con el delantero antioqueño, con quien cruzó un par de palabras y gestos en la cancha.



Jhon Durán y el conflicto en Turquía con un jugador

El joven guardameta del Beyoglu Yeni Carsi contó de entrada que "estábamos cara a cara en esa situación. Si hubiera sido otra persona, podría haber un empujón o un contacto fuerte. Probablemente me dijo algo en inglés, pero no respondí".

Seguido a eso, Bugra Upek detalló que Jhon Durán "habló con el árbitro. Cuando me levanté, caminó hacia mí. Tenía el balón en esa posición y me golpeó la mano. Cuando le pitaron falta, se enfadó y reaccionó como si dijera: ‘No lo toqué’. Entonces me miró y lo miré. Nos entendimos con las miradas", dejando ver que a pesar de no entenderse en sus idiomas, hubo tensión.

Jhon Durán lamenta con el Fenerbahce - Foto: Getty Images

De hecho, en medio de la entrevista al arquero del Beyoglu Yeni Carsi le recordaron que en medio de ese cruce los hinchas del Fenerbahce le gritaron varias cosas para defender al colombiano, especialmente reiterándole "¿quién te crees que eres para desafiar a Durán?", aunque todo quedó en la cancha y el joven jugador tomó como gran experiencia su buena actuación individual contra un poderoso equipo como el Fenerbahce.



En las últimas horas Durán también recibió una notificación de que le bajaron la sanción que tenía por expulsión en la UEFA Europa League, por lo que podrá estar disponible en el encuentro contra el Aston Villa, uno de sus anteriores equipos y donde pudo brillar en la Premier League.



¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán con Fenerbahce?

El delantero colombiano tendrá dos partidos importantes en los siguientes días. Primero este domingo frente al Alanyaspor, a las 12:00 p.m., por la fecha 18 de la Liga de Turquía. Luego se enfocará en un duelo especial para él, enfrentándose a su ex equipo, el Aston Villa, en la jornada 7 de la Europa League, el jueves 22 de enero (12:45 p.m.).