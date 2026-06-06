¿Por qué Jordania eligió a la Selección Colombia como rival, para duelo preparatorio?

Este domingo 7 de junio, la Selección Colombia se verá las ‘caras’ con Jordania, en el último duelo preparatorio, antes del inicio del Mundial 2026. Y en Gol Caracol le ponemos la ‘lupa’ a este juego, su importancia y las razones por las cuáles coincidieron justo estos dos rivales para el encuentro, y no otros.

Inicialmente, es importante recalcar que el combinado asiático deberá enfrentar a Argentina en la fase de grupos del certamen mundialista, por lo que, pensando en hacerse una idea futbolística de qué podrían encontrar en el duelo con la ‘albiceleste’; Jordania escogió a la ‘tricolor’ para el encuentro de fogueo, siendo el combinado de nuestro país muy similar al actual campeón del mundo.

Primero, porque Colombia tiene un juego parecido al ser un país sudamericano, de la misma confederación como lo es Conmebol; también, porque en la más reciente final de Copa América, argentino y ‘cafeteros’ fueron los que definieron el título, siendo las dos selecciones con mejor nivel en dicho certamen. Además, los dirigidos por Néstor Lorenzo, al igual que los de Scaloni, tienen jugadores que brillan en Europa jornada a jornada, tal como lo es el mismo Luis Díaz.

La Selección Colombia enfrentará a Jordania, por el duelo preparatorio. Foto: Colprensa y AFP.

Así que, pensando en su duelo frente a Argentina; en Jordania pensaron que enfrentar a Colombia antes de Mundial, podría ser una importante prueba para hacerse una idea real, de lo que se podrían encontrar contra la ‘albiceleste’.



Jordania también es medida para la Selección Colombia

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En la atención de medios, previo al duelo con Jordania; Néstor Lorenzo explicó las razones por la cual se escogió a los asiáticos, para disputar este encuentro preparatorio, antes del debut en la Copa del Mundo 2026.

“Contra Jordania es el partido previo a la Copa del Mundo y tenemos que asumirlo; sería importante hacer un buen partido y ganar. Ellos son un equipo tácticamente parecido a Uzbekistán, en cuanto a que juegan en línea de cinco, de pronto puede jugar un 5-3-2 o un 5-4-1. Uzbekistán a veces representa, además de la línea de tres, en bloque medio o alto juegan 3-4-3. Pero más que nada, es prepararnos nosotros, que más allá del rival que es parecido, son dos equipos mundialistas, porque Jordania clasificó en una zona duro, en donde ha jugado buenos partidos”, dijo el entrenador argentino, refiriéndose, a que este equipo puede ser medida para el partido en el que debutará la ‘tricolor’, por el grupo K.

Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 AFP