A Jhon Durán le siguen saliendo pretendientes; club grande de Italia hará de todo para ficharlo

Jhon Durán es uno de los jugadores colombianos más sonados del último tiempo no solo por su irreverente forma de ser sino también por su gran nivel en la cancha y en los equipos dónde ja jugado. En la actualidad defiende los colores del Fenerbahçe, sin embargo, desde Italia aseguran que un club grande de ese país tiene una debilidad por él y tienen como prioridad hacerse con sus servicios.

La información la contó el portal italiano 'Il Mattino'. "En el informe se destacó que Jhon Durán, quien juega en el Fenerbahce y cuyo testimonio pertenece al Al Nassr, es uno de los nombres más importantes en la lista de fichajes del Nápoles", se lee de entrada.

Más allá de ese deseo, el citado medio deja en claro que se trata de una 'debilidad' por parte de la dirigencia y que no surgió hace poco. "El director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, ha estado siguiendo de cerca al delantero colombiano, nacido en 2003, durante mucho tiempo. El Nápoles está dispuesto a intentar casi todas las formas de añadir a Jhon Durán a su equipo. El nombre del jugador nunca ha sido borrado de la lista de sueños de los blancos y azules", agregaron.

Jhon Durán celebrando con el Fenerbahce Instagram Jhon Durán

Como bien se sabe, los dueños del pase del colombiano es Al Nassr. Dicho esto, el club italiano tiene todas las intenciones de entablar conversaciones y ficharlo. Eso si, lo que no se especifica es si lo harán ahora o esperaran que culmine la temporada y apretarán el acelerador en el mercado de verano. "Jhon Durán, quien fue jugador del Aston Villa y actualmente está cedido en el Fenerbahce, es considerado el perfil ideal para la línea ofensiva en el frente del Nápoles. Se afirma que el equipo italiano está dispuesto a presionar las condiciones para el joven delantero", concluyó.



Hasta el momento, Durán ha marcado cinco goles y dio dos asistencias en 18 encuentros con la camiseta del Fenerbahçe.

