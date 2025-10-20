Daniel Cataño estalló y estuvo en tremenda gresca en partido de Bolívar; golpes en cancha y camerino

Más allá del triunfo 2-1 de Bolívar sobre Blooming, en la Liga de Bolivia, de lo que se viene hablando en las últimas horas en los medios de la ciudad de La Paz y que ha trascendido a nivel internacional fue una gresca que se armó en la cancha entre jugadores de bando y bando y en la que estuvo involucrado el volante Daniel Cataño, otrora hombre de la nómina de Millonarios de Bogotá.

Todo comenzó por una falta en el área en contra de un jugador de Bolívar, en una cancha que se notó inundada por las inclemencias climáticas previas al duelo, y ahí fue donde apareció Cataño, quien se empujó y se tiró puñetazos con varios rivales, hasta allí llegaron futbolistas de cada equipo para armar una trifulca de marca mayor.

Daniel Cataño, involucrado en pelea en el partido entre Blooming y Bolívar por el campeonato boliviano Foto: Pantallazo fútbol CANAL

El colombiano vio de inmediato la cartulina roja, al igual que otros seis deportistas más. "Bolívar generó una acción peligrosa con Batallini, que terminó tendido en el área. El incidente desató una trifulca que paralizó el partido en medio de un terreno desnaturalizado. Jordi Alemán expulsó a Cataño y Leonel Justiniano en Bolívar; además de Saúl Severiche, Etchebarne y Uraezaña en Blooming. Tras revisar el VAR, el juez anuló la roja a Etchebarne y sancionó con expulsión a Batallini, dejando a Bolívar con ocho jugadores y al local con nueve", detalló el diario 'La Razón'.

En un encuentro que tuvo de todo, Bolívar venció a Blooming 2-1 en el torneo Todos Contra Todos en la cancha de Real Santa Cruz

* Siete tarjetas rojas 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 fueron mostradas en el encuentro: cuatro para #Blooming y tres para #Bolívar

Pero lo de la cancha no fue todo, como quiera que finalizado el accidentado compromiso del balompié boliviano también se desató otra durísima pelea en la zona de camerinos, en la que llovieron patadas, puños y junto a esto, también se escucharon improperios de lado y lado. De eso también se filtró un video en las últimas horas.

Nuevamente el '10' antioqueño se vio señalado e involucrado. "La confrontación se trasladó a los pasillos donde se observó la participación del Cataño y del camerunés-boliviano Marc François Enoumba, suspendido para este partido. Desde el camerino de Bolívar, la policía tuvo que emplear gas lacrimógeno para despejar el área y contener la escalada de agresiones", se detalló en el mencionado medio.