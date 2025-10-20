Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Leyenda del Liverpool criticó fuertemente a Mohamed Salah por su bajo nivel

Leyenda del Liverpool criticó fuertemente a Mohamed Salah por su bajo nivel

En un programa de televisión británico, un exjugador del Liverpool atacó a Mohamed Salah luego del juego contra el Manchester United e incluso le hizo un pedido al técnico Arne Slot.

Por: EFE
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Mohamed Salah, en el partido frente al Manchester United
Mohamed Salah, en el partido frente al Manchester United
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad