Fenerbahce por fin dio señales del real estado de Jhon Durán; "esperamos que vuelva cuanto antes"

Jhon Durán se alista para volver a jugar con el Fenerbahce. Diversos medios turcos han dado en las últimas horas informaciones que apuntan a un pronto regreso del colombiano, que no ve minutos con su club desde el partido del 27 de agosto frente a Benfica por la vuelta de los playoffs de la Champions League.

De acuerdo con un medio de ese país, ya estaría en la última fase de su recuperación de una lesión en un músculo de la pierna. De igual manera, el Fenerbahce se pronunció sobre la vuelta a los entrenamientos del exAl Nassr. "A partir del entrenamiento de hoy, nuestro futbolista Jhon Durán ha completado la mayor parte de su entrenamiento individual y ha comenzado a trabajar con el equipo. Durán participó en la primera parte del entrenamiento, que incluyó ejercicios de pases. Posteriormente, implementó sus programas individuales. Esperamos que esté con el equipo durante todos los entrenamientos lo antes posible, recuperando su capacidad física al nivel deseado día a día".

El atacante de 21 años, no ha tenido un buen paso por los 'canarios amarillos', ya que la mayoría del tiempo se la ha pasado en la enfermería del club. Cuando estuvo sano, disputó seis partidos, en los que hizo un gol y dio una asistencia, números muy alejados a lo que la directiva del equipo esperaba de su fichaje, que se especula tuvo un valor de aproximadamente 35 millones de euros por su cesión una temporada.



Durán ha pasado el último tramo de su carrera en medio de problemas que no le han permitido desatar todo el potencial que se le veía en Envigado. Cuando jugó en el Aston Villa tuvo protagonismo en la Premier League y en la Champions League. Sin embargo, prefirió partir a tierras árabes para tener el puesto asegurado de titular, pero tras seis meses allí decidió volver a Europa para figurar nuevamente en el panorama internacional.

Jhon Durán con el Fenerbahçe - Foto: AFP

Con el comunicado del Fenerbahce, se abre una luz al final del túnel para el antioqueño, que regresaría al equipo justo antes de que se inicie el mercado de fichajes de invierno, por lo que tendría un tiempo corto para demostrar que es un goleador y que merece la pena quedarse en sus filas.



¿Cuándo es el próximo partido del Fenerbahce?

El próximo juego del conjunto 'otomano' será este jueves 23 de octubre a las 11:45 a.m. (hora de Colombia) por la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League, contra el Stuttgart en condición de local. Habrá que observar si Jhon Durán puede tener algún minuto en el juego o si deberá seguir su puesta a punto previo a su regreso óptimo a las canchas.