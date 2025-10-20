Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fenerbahce por fin dio señales del real estado de Jhon Durán; "esperamos que vuelva cuanto antes"

Fenerbahce por fin dio señales del real estado de Jhon Durán; "esperamos que vuelva cuanto antes"

Luego de varios días de incertidumbre con su situación, el Fenerbahce dio a conocer un comunicado sobre el estado físico del delantero colombiano Jhon Jader Durán. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Durán, en un entrenamiento con el Fenerbahce
Jhon Durán, en un entrenamiento con el Fenerbahce
Foto: Fenerbahce

Publicidad

Publicidad

Publicidad