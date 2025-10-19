Daniel Cataño, involucrado en trifulca en Bolivia; 7 jugadores implicados y expulsados

Bolívar derrotó 2-1 a Blooming en el estadio Real Santa Cruz gracias a un gol agónico de Escleizon Freita al minuto 90+2, pero más allá del resultado lo que se llevó las miradas de este partido en Bolivia fue la cantidad de expulsados que hubo, con Daniel Cataño incluido en la trifulca.

El mediocampista colombiano, exMillonarios, fue uno de los 7 jugadores que vieron la tarjeta roja, luego de una pelea y discusión subida de tono dentro de la cancha, antes de finalizar el primer tiempo, cuando su equipo iba perdiendo 1-0.

Solo en la primera parte hubo 5 expulsados, tres de Bolívar, con Daniel Cataño involucrado, sumado a Leonel Justiniano y Damian Batallini. En Blooming, que era el local, se fueron Braulio Uraezaña y Saul Severiche.

Why referee sent off 7 players in Blooming vs Bolivar match? pic.twitter.com/o5lLqfc77Z — The Final Whistle (@Rufus_45) October 19, 2025

Luego, en el segundo tiempo del partido Blooming se quedó con siete en el terreno de juego, por las rojas de Santiago Etchebame y Denilson Durán.



Esa superioridad numérica la aprovechó Bolívar para remontar y ganar 1-2 en la fecha 20 de la Liga de Bolivia.



¿Qué pasó con Daniel Cataño en la pelea de Blooming vs Bolívar?

El futbolista colombiano fue uno de los que hizo parte de los empujones, discusiones y más que se vivieron en la cancha del estadio Real Santa Cruz, pero tras ese compromiso el jugador antioqueño dio unas declaraciones para opinar de lo sucedido.

Publicidad

“El árbitro no dijo nada, realmente obviamente hay una trifulca, hay agarrones y todo, pero en ningún momento golpeé a ningún rival. El árbitro se deja llevar por la emocionalidad, no supo manejar el partido y terminó jugándose de una manera absurda, hace mucho no pasa en el fútbol con tantos expulsados”, afirmó para el medio ‘Bolívar 24/7”.