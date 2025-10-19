Cómo quedó la tabla de posiciones del Mundial femenino Sub-17, tras España 4-0 Colombia

Las selecciones de España y de Japón confirmaron en su estreno en el Mundial femenino Sub-17 de Marruecos que han llegado dispuestas a ser protagonistas con sendas goleadas ante la Selección Colombia (4-0) y Nueva Zelanda (3-0), mientras que Corea del Sur pinchó ante Costa de Marfil (1-1) y Francia ganó son sufrimiento a Samoa (4-2).

El cuadro español, vigente subcampeón y que logró los títulos, en Uruguay 2018 e India 2022, liquidó a Colombia en la primera mitad con los tantos de Anna Quer y el doblete de Carlota Chacón. Incluso dispuso de un penalti en la prolongación, pero el disparo de Noa Jiménez lo desvió la guardameta Isabella Tejada.



Grupo E

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 España 1 1 0 0 4 0 4 3 2 República de Corea 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Costa de Marfil 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Colombia 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo A

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Italia 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Brasil 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Marruecos 1 0 0 1 0 3 -3 0 4 Costa Rica 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 RPD de Corea 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Países Bajos 1 1 0 0 4 3 +1 3 3 Camerún 1 0 0 1 3 4 -1 0 4 México 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo C

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 RP China 1 1 0 0 5 0 +5 3 2 EE. UU. 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Ecuador 1 0 0 1 0 3 -3 0 4 Noruega 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo D

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Canadá 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 Francia 1 1 0 0 4 2 +2 3 3 Samoa 1 0 0 1 2 4 -2 0 4 Nigeria 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo F

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Japón 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Paraguay 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 Zambia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 0 3

El equipo de Milagros Martínez puso la guinda en el segundo periodo con Silvia Cristóbal, y ahora espera confirmar este buen estreno el próximo miércoles ante Corea del Sur, campeona en Trinidad y Tobago 2010, que sacó un empate ante Costa de Marfil (1-1) gracias a un postrero tanto de penalti (m.82) de Ye-Yun Jang para equilibrar la tempranera diana de Nsira Ouedraogo (m.2).

Japón, campeona mundial de la categoría en Costa Rica 2014, no tuvo piedad de Nueva Zelanda, aunque el cuadro oceánico no se rindió hasta el tramo final. Yuna Aoki, de penalti, encaminó su triunfo a los 38 minutos pero no pudo sentenciar el cuadro asiático el choque hasta los tantos de Noa Fukusima y Niko Shikida.

En ese mismo Grupo F, Paraguay debutó con una remontada ante Zambia (2-1) que le permite soñar con conseguir superar la fase de grupos. Aunque Victoria Mbali adelantó a los diez minutos al conjunto africano en la Academia de Fútbol Mohammed VI, el cuadro de Luiz Almeida no se desmoronó y hasta tuvo la fortuna de que revertir el marcador con dos autogoles de Mary Nyangu (m.18) y Nana Malanda (m.34).



Colombia vs España Mundial femenino Sub-17 - Foto: FCF

Francia, campeona en Azerbaiyán 2012, empezó con victoria, pero más sufrida de lo previsto y de lo que se sospechaba cuando a los 33 minutos ya dominaba con tres tantos de ventaja gracias al gol de Camille Marmillot (m.2) y al doblete de Thais Gallais (m.19 y 33).

Samoa, sobre el papel infinitamente más débil, puso en jaque al equipo galo. Jayde Eldredge (m.37) y Makea Leonard (m.51) aproximaron inesperadamente la sorpresa, que tan solo pudo eludir al final en la prolongación Elena da Rocha.

Canadá se perfila como el principal rival de las francesas en el grupo D tras golear por 4-1 a Nigeria gracias a una segunda mitad en la que gozó de mucho más acierto con las dianas de Melisa Kekic y a los dos de Julia Amireh con las que abortó la reacción de las africanas.