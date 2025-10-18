Daniel Muñoz, figura en el Crystal Palace: vea la asistencia del colombiano contra Bournemouth

Publicidad
Este sábado, en la Premier League, Crystal Palace no la pasaba muy bien, perdía 0-2 con el Bournemouth, pero en la segunda parte la conexión Daniel Muñoz-Jean Philippe Mateta hizo magia. El colombiano asistió en el primer gol y fue clave en el segundo tanto de las 'águilas'. Daniel Muñozciso a Mateta que descontó.
Vea la asistencia de Daniel Muñoz en el primer gol del Crystal Palace vs. Bournemouth
Una asistencia más para Daniel Muñoz en la Premier 👏🏼👏🏼👏🏼pic.twitter.com/A5aFTwSeb1— Hablamos de fútbol (@insolado) October 18, 2025
Cinco minutos más tarde, Muñoz de nuevo apareció en el área, pero esta vez con un remate, el arquero la rosó y Mateta no perdonó.
Vea el segundo gol de Crystal Palace vs. Bournemouth
🏴🔵🔴 CRYSTAL PALACE PASA DEL 0-2 A LA IGUALDAD 2-2 ANTE BOURNEMOUTH— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 18, 2025
DOBLETE SALVADOR DE JEAN-PHILIPPE MATETA 🇫🇷
NUEVAMENTE IMPORTANTE DANIEL MUÑOZ 🇨🇴pic.twitter.com/4crJDP1b19
