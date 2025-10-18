Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz, figura en el Crystal Palace: vea la asistencia del colombiano contra Bournemouth

Daniel Muñoz, figura en el Crystal Palace: vea la asistencia del colombiano contra Bournemouth

El lateral colombiano Daniel Muñoz volvió a tener otro partido de ensueño con el Crystal Palace. Esta vez fue determinante en los dos goles de las 'águilas' en la Premier League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Daniel Muñoz, colombiano del Crystal Palace.
Crystal Palace.

