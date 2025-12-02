Noticias de última hora de Millonarios; se destapan los nombres de los borrados

Millonarios le madrugó a la pretemporada pensando en lo que será el 2026, año en el que quiere retomar protagonismo en el fútbol profesional colombiano. El 'embajador' liderado desde el banco técnico por Hernán Torres trabaja con la nómina disponible, misma que sufrió novedades de última hora. ¿Qué pasó?

A través de una serie de comunicados, el azul bogotano dio a conocer la noticia de que dos jugadores no serán tenidos en cuenta para el próximo año, acabando por "mutuo acuerdo" su vínculo contractual.

Jugadores y cuerpo técnico de Millonarios en una sesión de entrenamiento Twitter Oficial de Millonarios

¿Cuáles son los jugadores que no seguirán en Millonarios de cara a la Liga BetPlay I-2026?

En ese orden de ideas, desde la institución capitalina precisaron que Ramiro Brochero y Cristian Cañozales son los futbolistas que no continuarán en el plantel profesional.



Sobre el primero indicaron en uno de los comunicados que "por mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Ramiro Brochero finalizó. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros". Mientras que por el lado de Cañozales la situación fue similar.

Publicidad

"Millonarios FC anuncia la finalización del vínculo contractual con Cristian Cañozales tras llegar a un acuerdo mutuo. Agradecemos su paso por el equipo y le deseamos muchos éxitos en su futuro".

Antes desde el elenco que entrena Torres Oliveros habían comunicado la no continuidad del delantero brasileño, Bruno Savio, y además, en los rumores del mercado informan que el defensor costarricense Juan Pablo Vargas no seguiría y lo vinculan con el fútbol mexicano, más específicamente con el Puebla.

Publicidad

Se espera que con el pasar de los días, los 'embajadores' compartan más novedades con respecto a su plantel; las salidas y los nuevos refuerzos.

▶️ Millonarios FC Informa que se ha terminado, por mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Ramiro Brochero. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros. pic.twitter.com/Pb9fww5P4X — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 3, 2025

▶️ Millonarios FC anuncia la finalización del vínculo contractual con Cristian Cañozales tras llegar a un acuerdo mutuo. Agradecemos su paso por el equipo y le deseamos muchos éxitos en su futuro. pic.twitter.com/CDwaL1fkQ1 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 3, 2025

¿Qué dicen desde Millonarios sobre el tema de fichajes para la Liga I-2026?

"Yo realmente no voy a hablar de nombres, pero esos que usted nombró, son interesantes para nosotros, hemos tenido contacto con ellos. Pero realmente, como se especula tanto con los nombres y se filtra tanta información, nosotros en Millonarios solamente confirmamos cuando la cosa es seria y está definida. Mientras tanto, eso perjudica, ilusiona, se mal interpreta y demás, pero estamos trabajando en esas cercanías muy intensamente", esas fueron las palabras de Enrique Camacho, presidente del club, hace algunos días en rueda de prensa cuando le consultaron por Didier Moreno (Junior de Barranquilla), Mateo García (Once Caldas) y el Ronaldo Pájaro (Fortaleza CEIF) como posibles refuerzos.