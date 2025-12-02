Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Noticias de última hora de Millonarios; se destapan los nombres de los borrados

Noticias de última hora de Millonarios; se destapan los nombres de los borrados

A través de una serie de comunicados, Millonarios dio a conocer novedades con respecto a su plantel profesional de cara a los retos del 2026. ¡Entérese quiénes son los jugadores!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Hernán Torres, director técnico de Millonarios.
Hernán Torres, director técnico de Millonarios.
X de @MillosFCoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad