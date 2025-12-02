Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá la asistencia de Kevin Serna en Gremio vs. Fluminense por el Brasileirao

Vea acá la asistencia de Kevin Serna en Gremio vs. Fluminense por el Brasileirao

El extremo colombiano asistió a Yeferson Soteldo para que abriera el marcador en el triunfo 1-2 de Fluminense sobre Gremio en el Brasileiario. ¡Así fue la jugada de Kevin Serna!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Kevin Serna, figura de Fluminense, en un partido de la Liga de Brasil.
Kevin Serna, figura de Fluminense, en un partido de la Liga de Brasil.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad