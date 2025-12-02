Kevin Serna sigue teniendo un buen presente con Fluminense. Esta vez, el extremo colombiano se reportó con una asistencia en el triunfo 1-2 de su escuadra contra Gremio en una nueva jornada del Brasileirao.

Serna, con proceso en la Selección Colombia, le generó un pasegol al venezolano Yeferson Soteldo, quien fue la gran figura del partido al marcar los dos goles del 'Flu' en el Arena do Grêmio en la noche de este martes.

La asistencia del 'cafetero' se presentó al minuto 19 y sirvió para la apertura del marcador. Por su parte, André Henrique marcó el único tanto del Gremio.



Vea acá la asistencia de Kevin Serna en Gremio vs. Fluminense por el Brasileirao:

Grêmio 0x1 Fluminense



⚽️ Soteldo

🥾 Kevin Serna



🏆 Brasileirão Série A | 37ª rodada



pic.twitter.com/YHwMP9h4aU — Diário de Torcedor (@DiarioGols) December 3, 2025