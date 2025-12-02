Síguenos en:
Colombianos en el exterior
Juan David y Cabal y Juventus están en cuartos de final de Copa Italia, tras vencer 2-0 a Udinese

Juan David y Cabal y Juventus están en cuartos de final de Copa Italia, tras vencer 2-0 a Udinese

Matteo Palma, en propia puerta, y Manuel Locatelli anotaron los tantos de la Juventus, que espera por rival en los cuartos de final que saldrá del enfrentamiento entre Atalanta y Genoa.

Por: EFE
Actualizado: 2 de dic, 2025
Jugadores de Juventus y un festejo de gol contra Udinese en la Copa de Italia.
Jugadores de Juventus y un festejo de gol contra Udinese en la Copa de Italia.
X de @juventusfc

